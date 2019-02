Tableta za abortus uskoro će biti dostupna na  hrvatskom tržištu

Abortivna pilula Mifegyne 200 dobila je nedavno odobrenje Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) te će uskoro biti dostupna na hrvatskom tržištu. Medikamentozni pobačaj, podsjetimo, postao je dostupan u nas prije nekoliko godina kada je kao opcija ponuđen u KBC-u Rijeka.

Većina pacijentica davala mu je prednost pretkirurškim pobačajem, a u toj bolnici i cjenovno je povoljnija. Međutim, tablete za medikamentozni pobačaj morale su se, nakon odluke bolničkog upravnog vijeća, nabavljati interventnim uvozom, odnosno nisu bile dostupne u ljekarnama, tj. veledrogerijama.

Ključna kombinacija lijekova

Interventni ili izvanredni uvoz lijeka iz drugih država u kojima je dostupan bio je jedina mogućnost nabave dok lijek nije imao odobrenje za stavljanje na hrvatsko tržište. Lanjskog kolovoza odobrenje je dobio Mispregnol 400, a nedavno je odobrenje spomenute agencije dobio i Mifegyne 200.

Time je u nas postala, bez ikakvog izvanrednog uvoza, dostupna ključna kombinacija lijekova čija je svrha pobačaj neželjene trudnoće, pobačaj u slučaju teških komplikacija itd. Medikamentozni pobačaj moguć je zapravo do tri mjeseca trudnoće, no u najčešće je to za pobačaj na zahtjev žene do deset tjedana, kolika je zakonska granica.

Granica je to koju definira Zakon još iz SFRJ i 1978. godine, a prvi hrvatski zakon o pobačaju neće biti donesen u roku, do 21. veljače, koji je, podsjetimo, postavio Ustavni sud.

Stoga se ovo pitanje i dalje rješava “po starom” te je tako u sivu zonu ušao i medikamentozni pobačaj koji, kao i kirurški pobačaj, nije jednako dostupan u svim dijelovima zemlje, čiju cijenu samostalno određuje bolnica itd. Iste te bolnice sada će na hrvatskom tržištu moći, dakle bez potrebe za odobrenjem Halmeda za uvoz, nabaviti lijekove za medikamentozni pobačaj.

Prvi izbor u Sloveniji

– Nositelj odobrenja ima u planu uskoro staviti predmetni lijek na tržište te će zdravstvene ustanove svoje potrebe za mifepristonom moći zadovoljiti nabavom predmetnog lijeka. Napomenuli bismo da je i u slučaju mizoprostola i mifepristona riječ o lijekovima koji se primjenjuju isključivo u zdravstvenim ustanovama, uz nadzor liječnika – odgovorili su iz HALMED-a.

Medikamentozni pobačaj prvi je izbor, primjerice, u Sloveniji gdje se, kako objašnjava prim. dr. sc. Vesna Stepanić, ide prema tome da se svaki pobačaj dovršava na taj način.

– Naravno, važno je da ne postoje kontraindikacije za medikamentozni pobačaj. No, u Sloveniji, ali i drugim zemljama, kirurški se pobačaji kao metoda napuštaju. Medikamentozni pobačaj iznimno je učinkovit, postupak traje nekoliko dana, no manje je stresan od kirurškog, nema anestezije ni kirurškog struganja maternice – objašnjava liječnica, koja je inače članica ekspertne grupe za pitanja pobačaja Europskog društva za kontracepciju i reprodukcijsko zdravlje.

Obilježavanje dana borbe protiv raka dojke