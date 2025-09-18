Kupio detektor metala pa već drugi dan došao do nevjerojatnog otkrića: 'Nemam riječi'

Kada započinjemo novi hobi, obično očekujemo spor napredak – tjedne ili mjesece vježbe prije nego što dođemo do nekog napretka. No, jedan muškarac iz Velike Britanije sve je to preskočio: već na svom drugom izlasku sa svojim novim detektorom metala pronašao je – zlato.

Njegov posinak podijelio je nevjerojatnu priču na Redditu: “Moji su se roditelji preselili u Veliku Britaniju prije otprilike četiri mjeseca, a moj očuh je odlučio nabaviti detektor metala kao hobi. Danas je bio drugi put (osim testiranja kod kuće) da ga je koristio. Do sada je najbolji nalaz bio novčić iz 1904. godine… a onda je iz zemlje izvukao ovo”.

Otkrio je zlatni prsten za koji stručnjaci vjeruju da potječe iz saksonskog razdoblja, vjerojatno “prsten s rukavicom” s obzirom na veličinu. Samo nekoliko metara dalje, pronađena je i zlatna glava ptice – što je izazvalo sumnju da se radi o namjerno zakopanom blagu.

Nakon otkrića, nalazište je gotovo odmah zatvoreno, a arheolozi su započeli iskapanja. Budući da je riječ o potencijalno vrijednim i povijesno značajnim predmetima, sve mora proći kroz službeni postupak. Kako nalaže zakon, vrijednost će se podijeliti između sretnog nalaznika, onoga tko pronađe zakopanu pticu i vlasnika zemljišta. “Ukupna vrijednost bit će podijeljena 1/4, 1/4, ½”, navela je obitelj. Zanimljivo je da su u istoj rupi pronađeni i drugi predmeti koji još nisu izvađeni jer je kopanje obustavljeno dok arheolozi ne preuzmu posao.

Na društvenim mrežama vijest je izazvala lavinu reakcija. Jedan korisnik je komentirao: “Nevjerojatna je pomisao da si ti prvi koji je dodirnuo te predmete nakon više stoljeća. Čestitam na fantastičnom otkriću!”. Drugi je dodao: “Gledao sam dovoljno Time Teama da znam koliko je ovo ludo otkriće. Arheolozi provode cijeli život kopajući i nikada ne pronađu nešto ovako posebno”.

Posebno se oglasio i jedan umirovljeni arheolog: “Nalazi tvog očuha značajno doprinose arheološkim i povijesnim zapisima. Financijski će dobro proći, ali još je važnije što je ovo neprocjenjiv doprinos povijesti”.

Ono što je počelo kao običan hobi brzo je preraslo u povijesnu senzaciju. Otkriće saksonskog zlata podsjetnik je da ispod naših nogu možda leži mnogo više nego što mislimo – a ponekad je dovoljno malo znatiželje i detektor metala da se povijest otkrije iznova.