Oči su uprte drugdje ali ovdje je glavni i najopasniji geopolitički sraz na Bliskom istoku

Nigel Farage vodi u anketama

Zaštitno lice Brexita ima velike šanse napokon postati britanski premijer

Kada sam došao ovdje prije 17 godina i rekao da želim voditi kampanju za izlazak Britanije iz Europske unije, svi ste mi se smijali. Pa, sad se ne smijete, zar ne? – govorio je nakon referenduma o Brexitu