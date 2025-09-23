Naši Portali
PRIJETNJA SUKOBOM

Oči su uprte drugdje ali ovdje je glavni i najopasniji geopolitički sraz na Bliskom istoku

Autor
Hassan Haidar Diab
23.09.2025.
u 21:06

Dvije zemlje u sporu iako su obje saveznice Amerike i Zapada

Bliski istok ulazi u novu fazu sukoba. Nakon godina obračuna s Iranom, Izrael sve otvorenije gleda prema Turskoj kao svom glavnom protivniku. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ne skriva ambiciju da preuzme ulogu Teherana i postane vođa muslimanskog svijeta, dok Tel Aviv u tome vidi smrtonosnu prijetnju. Ankara se u međuvremenu priprema raketama, dronovima i skloništima za totalni rat, dok Izrael nastavlja udarati po sirijskim bazama.

Najteže uvrede

Ključne riječi
Turska Izrael Benjamin Netanyahu Recep Tayyip Erdoğan

