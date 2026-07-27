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JUŽNO OD ŠOLTE

Nastavlja se potraga za nestalim skiperom

Pomorska policija u ophodnji
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
Autor
Slavica Vuković
27.07.2026.
u 10:15
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Potraga za nestalim skiperom trajala je jučer cijelo poslijepodne po vrlo lošem vremenu. Nastavljena je izlaskom sunca.

Jutros od 5,30 sati u akvatoriju južno od Šolte i Drvenika nastavljena je potraga za 46-godišnjim skiperom, austrijskim državljaninom koji je u nedjelju upao u more. Traže ga dvije brodice Lučke kapetanije i dva plovila Pomorske policije, a s obzirom da su se vremenske prilike smirile u potragu je danas uključen i dron.

Austrijski skiper nestao je jučer nakon što je pao s charter jedrilice tijekom plovidbe u akvatoriju Šolte. Nesreća se dogodila dok je pokušavao odmotatii konop koji se omotao oko propelera. Zbog velikih valova i snažnog vjetra pao je u more, a unatoč pokušajima putnika da mu dobace konop, vrlo im je brzo nestao iz vidokruga. Na jedrilici je bilo šest austrijskih državljana. Nitko nije oslijeđen. Osiguran im je drugi skiper koji ih je odvezao na sigurno.

Potraga za nestalim skiperom trajala je jučer cijelo poslijepodne po vrlo lošem vremenu. Nastavljena je izlaskom sunca.
Ključne riječi
Šolta potraga pomorska policija

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