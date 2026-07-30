Mladići osumnjičeni za paljenje Vjesnika pušteni na slobodu: 'Još je više smršavio, zamislite da ne vidite sunčevu zraku'

Dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih za požar u zagrebačkom neboderu Vjesnika puštena su na slobodu, javlja RTL. Odluku je sudsko vijeće Općinskog suda donijelo na prvoj glavnoj raspravi 16. srpnja. Mladići su prethodno 40 dana proveli u Remetincu, a potom još sedam mjeseci u istražnom zatvoru u domu. Za to vrijeme nisu smjeli napuštati dom niti pohađati školu.

„Mogu potvrditi da je moj klijent pušten na slobodu“, rekao je odvjetnik drugoosumnjičenog Petar Barbir, dok je odvjetnik prvoosumnjičenog Ivan Orešković potvrdio da je Državno odvjetništvo na odluku uložilo žalbu. "Je, na prvoj raspravi koja je održana doneseno je rješenje da se moj klijent pušta na slobodu, znači ukida mu se istražni zatvor u domu. I trenutno je u fazi da je Državno odvjetništvo uložilo žalbu na to rješenje i čekamo odluku po toj žalbi", rekao je Ivan Orešković, odvjetnik prvoosumnjičenog za požar Vjesnika.

Njihovi odvjetnici od početka su tražili ukidanje istražnog zatvora i zamjenu blažim mjerama, poput elektroničkog nadzora, no ti su zahtjevi ranije bili odbijani. Sada tvrde da nema opasnosti od ponavljanja djela te da nema razloga da mladići do završetka postupka ostanu u pritvoru.

Dugotrajni kućni pritvor odrazio se i na njihovo školovanje. Jedan od mladića uspio je završiti srednju školu i upisati fakultet, dok drugi zbog propuštenih ispita maturu mora polagati najesen. "Pred sami kraj istražnog zatvora u domu njemu je dopušteno da polaže određene razredne ispite, ali s obzirom na tromost sustava, određene ispite nije uspio položiti i čekamo ovaj jesenski rok da bi izašao na maturu", dodao je Orešković.

Drugoosumnjičeni je od deset mjeseci, koliko je punoljetan, osam proveo zatvoren. "Dobro se držao, trudio se. Uspio je završiti četvrti razred srednje škole na način da su djelatnici Ministarstva obrazovanja došli doma da on polaže maturu, položio je i upisao fakultet", kaže Barbir. Orešković je upozorio i na posljedice dugotrajnog boravka u kućnom pritvoru. "Ono što sam ja primijetio da je, iako je bio mršav, još je i više smršavio. Očito je i to utjecalo. Kada smo predlagali ukidanje istražnog, jedan od argumenata bio je i to da nije imao balkon. Zamislite nekoliko mjeseci provesti u 40 kvadrata i da ne vidite sunčevu zraku", dodao je Orešković.