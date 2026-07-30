Kraj Mediterana kakvog znamo. Stručnjaci objavili alarmantno upozorenje

Mediteran kakav su poznavale prethodne generacije nepovratno nestaje. Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene, potaknute ponajprije sagorijevanjem fosilnih goriva, ubrzano zagrijavaju Sredozemno more, što dovodi do širenja invazivnih vrsta i ozbiljno ugrožava autohtoni morski svijet. Kako piše Associated Press, Sredozemlje je danas jedno od područja koje klimatske promjene pogađaju najizraženije. Temperature mora neprestano rastu, a posljedice su sve vidljivije – od nestanka domaćih vrsta do velikih promjena koje pogađaju ribarstvo i život obalnih zajednica.

Ernesto Azzurro, morski biolog iz Talijanskog nacionalnog istraživačkog vijeća, smatra da se Mediteran nepovratno promijenio. -Mediteran kakav su poznavali naši djedovi, naši preci ili stanovnici antičke Grčke više ne postoji. Mnoge od tih promjena više nije moguće vratiti na staro - upozorio je.

Stručnjaci procjenjuju da bi temperatura Sredozemnog mora do kraja stoljeća mogla porasti između dva i šest Celzijevih stupnjeva, dok će toplinski valovi biti sve češći i intenzivniji. Oceanograf Ronan McAdam iz Euro-mediteranskog centra za klimatske promjene objašnjava da se Sredozemlje zagrijava brže od otvorenih oceana jer je riječ o gotovo zatvorenom morskom bazenu u kojem se toplina mnogo sporije raspršuje. Zbog takvih uvjeta more postaje idealno stanište za invazivne vrste koje kroz Sueski kanal ulaze iz Crvenog mora. Među njima su riba lav, otrovna napuhača te zečja riba, koje se sve brže šire prema zapadnom Mediteranu. Prema podacima Opće komisije za ribarstvo Mediterana pri Ujedinjenim narodima, invazivne vrste u Sredozemlju prisutne su desetljećima, ali se njihovo širenje naglo ubrzalo početkom 2000-ih, usporedno s porastom temperature mora.

Znanstvenici su do danas evidentirali oko tisuću invazivnih vrsta u Sredozemnom moru, a čak 800 njih već se trajno nastanilo. Posljedice su posebno vidljive u istočnom Mediteranu, gdje je u plitkom moru nestalo čak 93 posto populacije mekušaca. Velike promjene zahvatile su i Jadran. Nekada brojne populacije dagnji posljednjih su godina pretrpjele goleme gubitke jer temperatura mora tijekom ljeta sve češće prelazi 30 stupnjeva Celzijevih. - Pomor je bio dramatičan. Ako se ne pojave populacije koje će se moći prilagoditi novim klimatskim uvjetima, budućnost dagnji u Jadranu nije nimalo optimistična - rekao je Azzurro.

Osim što ugrožavaju domaće vrste, pojedine invazivne ribe predstavljaju i opasnost za ljude. Napuhača sadrži snažan toksin koji može biti smrtonosan ako se konzumira, dok ubod bodlji ribe lava izaziva vrlo bolne ozljede. Talijanski znanstvenici zato su pokrenuli kampanju upozoravanja građana na četiri najopasnije invazivne vrste koje se sve češće pojavljuju u Sredozemlju.

Stručnjaci ističu da se širenje invazivnih vrsta više ne može potpuno zaustaviti, no njihove posljedice moguće je ublažiti. Jedan od prijedloga je poticanje izlova jestivih invazivnih vrsta kako bi postale dio prehrambenog lanca, dok bi se one opasne, poput napuhače, sustavno uklanjale iz mora. Piero Genovesi Papik iz Talijanskog instituta za zaštitu okoliša smatra da je najvažnije smanjiti korištenje fosilnih goriva te strože kontrolirati brodove koji balastnim vodama i oplatama prenose strane organizme iz jednog mora u drugo. - Znamo što treba učiniti. Moramo smanjiti korištenje fosilnih goriva, ali i bolje štititi morski okoliš. To je izazov koji zahtijeva zajedničko djelovanje cijelog svijeta - poručio je Papik.