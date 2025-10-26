Strašni detalji ubojstva koje je potreslo regiju: Zvao je oca ispred kluba, dojurio je, a onda su ga nasmrt pretukli

U noći s petka na subotu u Novom Mestu dogodila se tragedija koja je škirala slovensku javnost, javlja STA . Oko 2:30 ujutro, 48-godišnji stanovnik Novog Mesta nasmrt je pretučen ispred ugostiteljskog objekt, nakon što je došao po sina. Sin ga je navodno nazvao jer mu je prijetila skupina ljudi. Policija je uhitila 21-godišnjeg osumnjičenika u vezi s incidentom, povratnika za kojeg se vjeruje da je bio jedini napadač, ali istraga o mogućoj umiješanosti drugih još je u tijeku. Napadnuti muškarac preminuo je u bolnici od teških ozljeda, javlja Delo. Na događaj su se priopćenjem oglasili i ravnatelj Policijske uprave Novo Mesto Igor Juršič i pomoćnik načelnika sektora kriminalističke policije Policijske uprave Novo Mesto Matjaž Štern.

Matjaž Štern, pomoćnik načelnika Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Novo Mesto, objavio je javnosti detalje policijske intervencije nakon napada u Novom Mestu u kojem je smrtno stradao muškarac. Između ostalog, rekao je da su te noći intervenirali u još dva slučaja. Prema Šteru, o tragičnom događaju, koji se dogodio u Rozmanovoj ulici u Novom Mestu, obaviješteni su nešto nakon 2:30 sati. Operativno-komunikacijski centar je nakon primitka obavijesti odmah na mjesto događaja uputio policijske službenike. Muškarac je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu, gdje je u večernjim satima preminuo zbog teških ozljeda.

"Policija i kriminalistički istražitelji odmah su započeli intenzivnu kriminalističku istragu. Obavili smo očevid na mjestu zločina, osigurali pronađene tragove i odmah ih poslali na analizu u Nacionalni forenzički laboratorij. Intenzivno smo prikupljali informacije i utvrdili sve okolnosti kaznenog djela protiv života i tijela. Na temelju provedene istrage, istog smo dana identificirali 21-godišnjeg osumnjičenika, pronašli ga, lišili slobode i pritvorili. Uz kaznenu prijavu dovest ćemo ga na ispitivanje istražnom sucu", rekao je Štern, koji je također rekao da nastavljaju intenzivnu istragu i provode istražne radnje, pišu Slovenske novice.

Međutim, spomenuti slučaj, koji je završio smrću, nije bio jedini slučaj u noći 25. listopada kada su morali intervenirati. Kako je rekao, intervenirali su u još dva slučaja na javnom mjestu ispred restorana, ali prema dosad provedenoj provjeri, događaji i uključene osobe nisu povezani.

Slovenski premijer Robert Golob sastao se s gradonačelnikom Novog Mesta Gregorom Macedonijem i vodstvom lokalne policijske uprave. Sastanak je bio priprema za sastanak vladinog tima. "S prijedlozima ćemo, vjerujem, radikalno intervenirati u nekim područjima", najavio je Golob. Prisutnost policije u Dolenjskoj bit će pojačana i policajcima iz drugih dijelova zemlje. "Ljudi imaju puno osobnog iskustva s pitanjima sigurnosti i suočeni s ovim tragičnim događajem, jednim glasom kažemo: 'Dosta je bilo'", rekao je gradonačelnik nakon sastanka.

"Razumijem da svi osjećamo bol, ljutnju i strah. Ali ne smijemo se dati navesti na pozive na osvetu i naoružavanje, već je zbog nevine žrtve vrijeme da se prekine situacija koja je rezultat desetljeća zanemarivanja ovog pitanja“, rekao je Golob nakon sastanka u Novom mestu, najavljujući da će konkretne mjere biti predstavljene u utorak. „S prijedlozima ćemo, vjerujem, radikalno intervenirati u određenim područjima", najavio je Golob. U Dolenjsku je već stigao pojačani policijski tim, a dodatne jedinice bit će u ponedjeljak popunjene policajcima iz drugih dijelova zemlje i pripadnicima specijalne policijske jedinice, javlja 24ur.