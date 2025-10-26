Procurile jezive snimke! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara podnijelo ostavke

Na društvenim mrežama pojavila se snimka ubojstva ispred kluba u Novom Mestu, pišu slovenski mediji. Uznemirujuću snimku objavio je portal Slovenske novice, prenosi 24sata. U tučnjavi ispred kluba poginuo je otac, koji je došao obraniti svog sina. Na snimci se vidi kako nepomično leži na pločniku. U pozadini se čuju ljudi koji viču "halo, halo", dok ih žena moli da ga puste jer "ludi". O tučnjavi je obaviještena policija.

Glavni ravnatelj policije Damjan Petrič potvrdio je događaje viđene na snimci ispred kluba. Kako je objasnio, policija je na mjesto događaja došla dva sata prije ubojstva, ali tvrdi kako incidenti nisu bili povezani. Prema njegovim riječima, policija je utvrdila kako je došlo do tučnjave između tri osobe. Nakon ubojstva, na sastanku koji je sazvao premijer Robert Golob, ostavke su ponudili ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar.