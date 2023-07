Objavljena snimka zrakoplovne nesreće: Srušio se pri slijetanju i zabio u ogradu

Putnički zrakoplov Embraer EMB 120 srušio se pri slijetanju u zračnu luku Aden Adde u Somaliji. Domaći let, kojim upravlja Halla Airlines, letio je iz Garowea u Mogadishu, a na njemu su bile 34 osobe, uključujući članove posade. Kako piše Aviation Source News, nekoliko je putnika ozlijeđeno.

Na društvenim mrežama objavljena je snimka nesreće. Prema njoj, čini se kao da je zrakoplov normalno sletio, no on potom skreće s piste te se zabija u ogradu. Točan uzrok gubitka kontrole i izletanja s piste nije poznat.

Video of aircraft type E120, operated by HALLA AIRLINE, crash landing on Runway 05 at Aden Ade International Airport (AAIA) today, at 12:23pm local time.



All 34 crew and passengers on board have survived according to the Somali Civil Aviation Authority . One person suffered… pic.twitter.com/tMrX7mcxsY