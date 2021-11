Objavljen identitet terorista iz Liverpoola, motiv za sada još nije poznat

Terorist koji se raznio ispred bolnice za ženske bolesti u Liverpoolu je 32-godišnji Emad Al Swealmeen.

Protuteroristička policija objavila je u ponedjeljak kako vjeruje da je Al Swealmeen umro nakon eksplozije automobila nešto prije 11 sati u nedjelju ispred bolnice.

"Naše istrage su još u tijeku, ali trenutno smo prilično sigurni da je poginuo 32-godišnji Emad Al Swealmeen", kazao je inspektor Andrew Meeks.

Footage of yesterday’s attack in #Liverpool. The driver, Dave Perry, realised his taxi passenger had a bomb and refused to unlock the car at a Women’s Hospital. The device detonated and luckily Dave survived. It’s likely the device didn’t fully detonate as was planned. pic.twitter.com/4qV5wemuZ9