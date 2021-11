Milanović komentirao Banožića pa poručio Vinkovcima: Imate super ljude. Šaljete uvijek najgore u Zagreb

Predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak ujutro bio je na privatnoj audijenciji kod Svetog Oca.

– Ja imam problem u zadnje vrijeme s tim mahnitanjem ustvari, bez ikakvih argumenata. Podržavao sam to mjesecima, ali ovo više nije znanstveno pitanje. Ne može biti znanost izum cjepiva, što je rezultat rada nekoliko briljantnih umova, i ove gluposti s mjerama. U Austriji danas zabranjuju ljudima koji nisu cijepljeni da izlaze iz kuće. Što je to? Je li to znanost? Ili su to metode koje podsjećaju na tridesete – kazao je Milanović.

Podsjetio je da je on mjesecima pozivao ljude da se cijepe te je naveo da građani imaju pravo na samovolju. Pitao se gdje je sad Europski sud za ljudska prava.

– Ja sam cijepljen. To je prvo što je papa rekao: ''To je čin milost prema samom sebi'' – dodao je predsjednik i ustvrdio kako više neće pitati je li se netko cijepio.

Kazao je da je jedna od tema bilo i stanje u BiH.

– Dok god Hrvati inzistiraju na tome da im se ne dira to simbolično pravo da izabiru svog člana Predsjedništva i okreću se prema Sarajevu i to kažu, budite sretni. Neka vam jeza krene niz kralježnicu kad Hrvati okrenu glavu od Sarajeva i kažu da ih to ne zanima – kazao je i ustvrdio da je jedna od tema bila i Crna Gora.

– Da podsjetim, mi smo članica EU i NATO-a. Srbija i druge države to nisu. Pa ako dođe dotle da se s time moramo busati u prsa, pa i to ćemo napraviti. Ali ja to ne bih htio. Htio bih da se okupe i Vučić, ako treba, a treba, i Erdogan, tu sam kao "honest broker", kao sudionik, kao zainteresirana osoba kojoj ne moraju sve strane vjerovati, ali pretpostavljam da mi vjeruje hrvatska strana, da sjednemo i da vidimo možemo li mi, odnosno predstavnici naroda u BiH uz neku našu kreativnu i poštenu pomoć postići više od drugorazrednih, ali zaista drugorazrednih, ne po statusu, nego po karakteru, diplomata koji rade nered u BiH već godinama, koji ne odgovaraju nikome – poručio je predsjednik, prenosi HRT.

Kazao je da je pozvao papu u Hrvatsku: – Papa je u Hrvatskoj i više nego dobrodošao.

Osvrnuo se i na izbor diplomata jer je održao razgovor s kardinalom Gallagherom i razgovarao o temi veleposlanika RH u Svetoj Stolici. U medijima se pojavilo ime nekadašnjeg ministra kao mogućeg kandidata za veleposlaničku poziciju u Vatikanu.

– Davor Ivo Stier uređivao je ustaške novine. Znate da je iz Argentine? Bio je politički aktivan. To je bila jedna od posljednjih stvari koje je radio tamo. Je li to prepreka za imenovanje? Više nije. To je bilo prije 20 godina. Radio sam sa Stierom. Bio sam mu šef, promaknuo sam ga i poslao u Bruxelles. Njemu se dopala politika preko Jadranke Kosor, koju je onda duboko izdao. Po kriterijima da ne mogu biti potrošeni političari, otpada bar 12 kandidata s popisa Grlić Radmana – kazao je.

– Plenković se još uvijek nije oglasio oko pisma koje sam mu proslijedio, a u čijem je prilogu pismo admirala Hranja tom ministru. To mu nije važno. Užasno ga zanima protokol oko Macrona. Kupio je francuske avione pa će napraviti feštu. Ozbiljna je situacija, ne zbog automobila. Zadatak Ministarstva, ne ministra, jest da daje potporu predsjedniku države. Svaki sitni lopov može to zaustaviti. Ja uvijek mogu ići tražiti sponzore. Kako bi se to spriječilo, postoje institucije. To je kao da kad dođete s kruške i sve što imate jest provincijska, gorljiva osvetnička ambicija, pa imate to što imate. Doznali smo još dosta stvari, i to da je 2018. predsjedniku Republike, tada Kolindi Grabar-Kitarović oteto pravo zapovijedanja i to jednim običnim člankom zakona.

– Znam da je Plenkoviću teško s Gabikom, ali ovo je ozbiljni nered – dodao je. Kazao je da sve što Plenković radi, radi zbog Europske komisije i da mu se sad dogodila "Gabika".

– Svi su cijepljeni u Vatikanu. Možda im je papa naredio, a mi smo demokratsko društvo. Oni nemaju antivaksere – objasnio je.

Smatra da je fašistički postupak zabraniti ljudima da izađu na ulicu i osvrnuo se na Austriju u kojoj je danas strogo zabranjeno necijepljenima izaći iz kuće, osim u određenim uvjetima, te je rekao da je to europski problem. Uz bavljenje Orbanom, trebali bi se europski birokrati baviti i time.

– Ovo je pitanje ljudskih sloboda. Ovo trpim već godinu i pol dana zbog viših razloga. Tko se cijepio, cijepio se. Tko nije, neće i to je to. Ove neartikulirane presice... nije mi jasno – objasnio je.

Ponovo je komentirao ministra Maria Banožića nazvavši ga "lolom iz Vinkovaca" nakon čega je uputio ispriku Vinkovcima te im poručio: – Šaljite pametnije. Imate super ljude. Šaljete uvijek najgore u Zagreb.