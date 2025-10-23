Naši Portali
DVIJE TREĆINE GLOBALNOG BDP-a

Obiteljski biznisi imuniji su na tržišne nestabilnosti i šokove

Autor
Jolanda Rak Šajn
23.10.2025.
u 13:00

Prema procjenama UN-a, obiteljski biznisi ostvaruju dvije trećine globalnog BDP-a i zapošljavaju 60% svjetske radne snage

Unatoč sve izraženijoj tržišnoj nestabilnosti i neizvjesnosti, obiteljski biznisi koji su fleksibilni i vođeni jasnim ciljevima ostvaruju bolje rezultate od konkurencije (31% naspram 21%). Istovremeno, udio biznisa s dvoznamenkastim rastom prihoda značajno je pao – s 43% u 2023. na 25% u 2025., pokazalo je PwC-ovo Globalno istraživanje o obiteljskim biznisima u 2025., provedeno u suradnji s Centrom za obiteljska poduzeća John L. Ward pri poslovnoj školi Kellogg School of Management Sveučilišta Northwestern. Na uzorku od 1325 obiteljskih biznisa iz 62 zemlje i teritorija vidi se da je rast tog sektora i dalje stabilan (32% u 2025. u odnosu na 28% u 2023.), no u uvjetima sve izraženije tržišne nestabilnosti, sve veći naglasak stavlja se na očuvanje reputacije i obiteljskog naslijeđa. Gotovo četvrtina (23%) ispitanika navodi, naime, da im je prioritet stabilizacija osnovnog poslovanja u sljedeće dvije godine, što je porast u odnosu na 20% u 2023. Istovremeno, dok nove tehnologije mijenjaju poslovni krajolik, tek 3% ispitanika planira potpunu transformaciju poslovanja. Prema procjenama UN-a, obiteljski biznisi ostvaruju dvije trećine globalnog BDP-a i zapošljavaju 60% svjetske radne snage.

Ključne riječi
gospodarstvo tržište obiteljske tvrtke

