Obitelji poginulih pomoraca traže hitnu reakciju nakon objave izvještaja: 'Tražimo pravdu, odgovorni moraju otići'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković zatražio je opoziv i razrješenje predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte, nakon objave izvješća o istrazi koje je njegovo Ministarstvo provelo nakon nesreće na trajektu Lastovo. Predsjednik uprave Jadrolinije , zapovjednik trajekta Lastovo i kompanija navedeni su kao odgovorni za propuste koji su doveli do nesreće u kojoj su poginuli vođa stroja Boško Kostović te kormilari Denis Šarić i Marko Topić, a teško je ozlijeđen prvi časnik palube Davor Zagorac.

Butković je u ime države uputio javnu ispriku i duboko žaljenje obiteljima poginulih pomoraca. – Vaši najmiliji obavljali su posao stručno, odgovorno i predano, ali su zbog nemara i odgovornosti nekih drugih ljudi nažalost nastradali – rekao je Butković. U zaključku izvješća istaknuto je kako sustav upravljanja sigurnošću kompanije Jadrolinija nije u cijelosti uspostavljen, održavan i provođen na način zahtijevan Uredbom o provedbi Međunarodnog pravilnika upravljanja sigurnošću.

"Predlaže se pokrenuti prekršajni postupak u odnosu na kompaniju Jadrolinija, odgovornu osobu u kompaniji i odgovornu osobu na brodu Lastovo", piše u izvješću. Jadrolinija je reagirala nakon objave izvješća, a prije Butkovićeve presice. David Sopta najavio je pravnu borbu. "Osobno kao predsjednik Uprave ne osjećam krivnju za nesreću, a dao bih sve da se 11. kolovoza nikad nije dogodio. Moj mandat je na raspolaganju od prvog dana. Do sada smo iz pijeteta prema poginulim pomorcima i njihovim obiteljima vrlo kratko komentirali raznorazne netočne i iskonstruirane tvrdnje, naročito one sindikalnih predstavnika. Međutim, sada, kada je Izvješće Ministarstva javno objavljeno, i kada je evidentno su brod i rampa bili tehnički ispravni, morat ćemo pravnim putem odgovoriti na sve iznesene zaključke. Još jednom napominjem da su u dva navrata nadležna inspekcijska tijela utvrdila kako 'tijekom pregleda broda nisu uočeni nedostaci u svezi sustava upravljanja sigurnošću'. Takva utvrđenja samog Ministarstva u izravnoj su suprotnosti s onim što se sada navodi u Izvještaju istog tog Ministarstva", poručio je predsjednik Uprave David Sopta.

Međutim, iako Sopta tvrdi kako je kontrola ustanovila da je sustav sigurnosti funkcionirao, Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe, kaže da je sustav bio "jako manjkav". – Za sustav upravljanja sigurnošću zadužen je isključivo brodar – poručio je Orlić. Neven Melvan, tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, drži kako zapovjednik Lastova ne može biti odgovoran zato što nije provodio sustav koji nije uspostavljen. – S prvim dijelom izvješća se slažemo, on je preslikan iz ranije objavljenog nacrta izvješća i po njemu je predsjednik Uprave Jadrolinije naveden kao najodgovornija osoba. Ostavka bi bila moralan čin i ja je ne očekujem od Davida Sopte, ali očekujem da bude smijenjen. Ono s čim se ne možemo složiti u izvješću je dio vezan za zapovjednika. Oni navode što nije napravila kompanija i odgovorna osoba u kompaniji, a onda zapovjedniku stavljaju na teret zašto nije provodio neke stvari za koje su već rekli da ne postoje. Ne možemo očekivati od zapovjednika da provodi postupke koji nisu utvrđeni. On je "nadrljao" po zapovjednoj odgovornosti u zapovjednom lancu koji nije uspostavljen. Stat ćemo iza zapovjednika i branit ga svim pravnim, moralnim i ljudskim sredstvima. On nije odgovoran u ovoj situaciji i vjerujem da ćemo to lako dokazati – izjavio je Melvan.

Predsjednik saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, DP-ov Stipo Mlinarić, sazvao je sjednicu Odbora za srijedu 12. veljače s jednom točkom dnevnog reda kojom traži sazivanje tematske sjednice Odbora na temu "rezultati izvida i sigurnosne istrage pomorske nesreće broda Lastovo". Ranije je poručivao kako će tražiti odgovornost svih ljudi za koje se utvrdi da su krivi za smrt pomoraca. – Istraga je sama po sebi trajala jako dugo, čime ne možemo biti zadovoljni, ali sad kad ćemo konačno dobiti važne informacije, saborski zastupnici moraju imati priliku ponovno saslušati sve aktere i relevantne čimbenike u slučaju Jadrolinije. Kad je gubitak života u pitanju, to je iznad politike i političkih podjela, moramo konkretno djelovati – kazao je predsjednik saborskog Odbora za pomorstvo Stipo Mlinarić.

Inače, sjednica koju Mlinarić saziva dolazi u dosta nezgodno vrijeme za koalicijske partnere HDZ i DP s obzirom na to da su već neko vrijeme opterećeni i sukobom oko Hrvatskih šuma. Naime, DP traži odlazak Nediljka Dujića s mjesta šefa Uprave Hrvatskih šuma, što je Josip Dabro, bivši potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede šumarstva i ribarstva uvjetovao za podršku novom ministru. Na svome Facebook profilu oglasio se i Josip Dabro. – Pucanje u zrak prije stupanja na dužnost u kojemu nije nastradao ni golub – momentalna ostavka. Nemar na dužnosti koji je rezultirao s tri izgubljena života – "Ne osjećam krivnju". Nismo svi isti, ali isti će standardi bome vrijediti za sve! – poručio je Dabro u kratkoj objavi.

Potpredsjednica saborskog Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Ivana Marković iz SDP-a, traži pak momentalnu ostavku i predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte, ostavku kompletne Uprave društva kao i Nadzornog odbora. – Utvrđeno je da je predsjednik Uprave politički i moralno odgovoran. Nije uspostavio sustav upravljanja sigurnošću. Krvave su vam ruke i zbog svog propusta dužni ste dati ostavku – kazala je Marković. Mora otići i Nadzorni odbor jer, kaže, osim propusta u rukovođenju odgovorni su i zbog prastarih trajekata i spornih nabavki, ali i nenadziranja rada Uprave.

– Odgovornost je i na predsjedniku Skupštine društva, ministru Olegu Butkoviću kao i na ostatku skupštine, ministru turizma i ministru financija jer su imenovali nestručan, HDZ-ov kadar i doveli do ovoga što se danas događa u Jadroliniji – kazala je Marković. Na sve su nepravilnosti i što se događa, nastavlja, sindikati jasno upozoravali, ali ih nitko, kaže, nije htio slušati. Komentirala je i izjavu predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte kako “ne osjeća krivnju” za događaj. – Gospodin Sopta je znao da će izvještaj biti objavljen danas. Da bi si izglancao lik i djelo, zakupio je neki dan dvije strane u tisku i hvalio se genijalnim rezultatima Jadrolinije. Ako si odgovoran za genijalne rezultate, onda si odgovoran i za ono loše u kompaniji – kazala je Marković koja također drži da kapetan nije kriv.

– Kapetanu kompanija nije omogućila da ima ispravan brod. Svi trajekti danas trebali bi stati u znak protesta – kazala je Marković. Izvješće o tragediji komentirao je na društvenim mrežama i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. – Slučaj Jadrolinija nažalost jasno pokazuje da premijeru Plenkoviću nije nimalo stalo do hrvatskih građana, već isključivo do očuvanja vlastite pozicije pod svaku cijenu. Umjesto da odmah reagira smjenama, prvog dana kada je afera izbila, on je kalkulirao, odugovlačio i na kraju povukao crtu tako da je svu odgovornost prebacio na predsjednika uprave Jadrolinije, čovjeka kojemu od početka nije bilo spasa – poručio je Hajdaš Dončić. Dodao je i da je skandalozno što se u službenom izvješću odgovornost hijerarhijski spušta od predsjednika uprave naniže, dok se iznad njega nitko ne propituje.

Političku odgovornost zatražili su i drugi oporbeni političari. “Ministar prometa Oleg Butković mora podnijeti ostavku jer snosi političku odgovornost za tragediju na trajektu Lastovo. Ovlasti ministra su takve da on postavlja ljude, definira pravila i nadzire njihovu provedbu. Ako sustav ne funkcionira, to znači da nije dobro radio svoj posao. Svako daljnje odugovlačenje njegova odlaska uvreda je obiteljima stradalih pomoraca i svima koji ovise o sigurnosti hrvatskog pomorskog prometa”, poručila Marijana Puljak iz Centra.

U ponedjeljak je objavljeno i izvješće Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu nakon završene sigurnosne istrage o nesreći na Lastovu. “Istraga je utvrdila kako članovi posade broda Lastovo nisu bili odgovarajuće i u cijelosti upoznati s funkcionalnostima pramčane rampe i pripadajućeg hidrauličkog sustava uz pomoć kojega se rampa podiže i spušta. Razlog tome je nepostojanje dokumentiranih zapisa na brodu kojima bi se identificirale karakteristike i dizajn sustava s posebnim sigurnosnim mjerama, kao i nepostojanja operativnih postupaka za rukovanje, zatvaranje i osiguravanje rampe. Svaki od tih čimbenika u određenoj mjeri, ali u konačnici združeno, utjecao je na slijed događaja koji je doveo do tragičnog ishoda”, napisali su u Agenciji koja je izdala 12 sigurnosnih preporuka Jadroliniji i tri Hrvatskom registru brodova. Oni su dužni izvijestiti Agenciju o provedbi i implementaciji sigurnosnih mjera u roku od tri mjeseca. O kaznenoj odgovornosti odlučit će DORH. Njihova istraga još traje.

