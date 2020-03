Obilježen Dan vukovarskih branitelja: Obljetnica prošla bez Tome Medveda i Damira Krstičevića

Toga dana postrojeno je bilo oko 2.500 ljudi, a po nekima i do 3.000 ljudi iz Vukovara, ali i cijele tadašnje Općine Vukovar. Bogdanovci su odabrani jer je to bio jedino sigurno mjesto gdje je se moglo obaviti postrojavanje, a da ne bude problema. To je bilo prvo postrojavanje pripadnika 204. Vukovarske brigade. Po meni je ovo jako važan datum za Vukovar i njegove branitelje jer osim što je održano prvo postrojavanje na današnji dan nitko nije poginuo tako da imamo razloga za slavlje", rekao je predsjednik Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara Tomislav Josić.

Istakao je kako su branitelji stvorili hrvatsku državu, ali i da Hrvatska danas nije onakva kakvu su je tada zamišljali te da ima puno stvari koje u državi nisu dobre i koje bi trebalo popraviti i ispraviti. Komentirajući odnose među vukovarskim braniteljima i podijeljenost kazao je kako je tu politika odradila posao te kako bi on najsretniji bio da su branitelji okupljeni u jednu krovnu udrugu, a ne kao do sada u njih preko 1000. Na današnjem obilježavanju Dana vukovarskih branitelja nije bilo niti ministra branitelja Tome Medveda kao niti ministra obrane Damira Krstičevića što su neki povezivali s unutarstranačkim izborima u HDZ-u. Od ministara u Vukovaru danas je bio ministar državne imovine Mario Banožić dok su ostali poslali svoje izaslanike.

- Nemoguće je da svake godine u Vukovaru budu premijer i svi ministri. Tko god dođe dobro je došao i nema nikakvih zamjerki. Prošle godine u Vukovaru je bio Tomo Medved, pretprošle Damir Krstičević, a nagodinu doći će tko bude mogao, rekao je Josić.

Slično razmišlja i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kojemu je na unutarstranačkim izborima upravo Tomo Medved glavni suparnik za mjesto potpredsjednika HDZ-a.

- Ne brojimo koliko puta je u Vukovaru i kojom prilikom dolazio Tomo Medved. Dolazio je puno puta i u različitim prilikama. Nema tu nikakve zamjerke pa i ako je želio da izbjegne dolazak radi unutarstranačke kampanje to je u redu. Ne može ministar biti na svakom obilježavanju jer puno je posla, a i puno općina i gradova. Nije fer očekivati da ministar bude na svakoj obljetnici. Osobno, da je po mome na ovakve obljetnice ne bih nikoga zvao osim samih branitelja Vukovara i branitelja iz drugih dijelova Hrvatske koji su branili Vukovar. Da nije bilo Tome Medveda i njemu sličnih ne bi bilo niti Hrvatske, rekao je Penava.