O Tomislavovoj krunidbi ne znamo ništa, a ona Dmitra Zvonimira savršeno je dokumentirana. Zašto nju ne slavimo?!

Prošla je godina bila ona u kojoj se slavila 1100. obljetnica pretvorbe Hrvatske iz kneževine u kraljevinu, a njezini su se odjeci mogli čuti i prvih mjeseci ove godine. Iako proslava nije bila onako grandiozna kako su to njezini inicijatori vjerojatno zamislili, ipak je uspjela zasjeniti jedan drugi jubilej: 950 godina od krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Za razliku od Tomislavove krunidbe o kojoj ne znamo ništa, pa čak ni to je li se uopće održala, Zvonimirova je jedina dobro dokumentirana hrvatska krunidba. To treba zahvaliti sreći što se tekst kraljeve zakletve, položen papinom izaslaniku koji mu je iz Rima donio krunu, sačuvao u Vatikanskom arhivu. Kurija je, naime, htjela sačuvati podatak o kraljevoj obvezi da papinskoj blagajni isplaćuje godišnji danak na koji se obvezao.