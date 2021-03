Nudili su mi da teretim Vidoševića kako bi me pustili iz Remetinca

Nemam vikendicu, automobil pa čak ni Facebook, što je USKOK-u sigurno otežalo slaganje mozaika mog društvenog života. Ova optužnica pokazuje da USKOK baš ne razumije gospodarstvo, a bazirao ju je na iskazima dvojice ponavljača kaznenih djela - kazala je, među ostalim, Zdenka Peternel.

Ona je s Nadanom Vidoševićem i još nekoliko osoba optužena u aferi HGK - Remorker u kojoj se terete za izvlačenje oko 40 milijuna kuna iz HGK, a u nastavku suđenja na zagrebačkom Županijskom sudu je iznijela obranu.

Bila je Vidoševićeva bliska suradnica te je kazala da joj je dok je bila u istražnom zatvoru nuđena nagodba. Kako je kazala, trebala je teretiti Vidoševića, a za uzvrat bi bila puštena iz pritvora te bi nakon priznanja krivnje bila osuđena na uvjetnu kaznu. Ona na to nije pristala pa je u Remetincu provela pet mjeseci.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 25.03.2021., Zagreb - Na Zupanijskom sudu nastavljeno je sudjenje Nadanu Vidosevicu i ostalima u aferi Remorker HGK. Zdenka Peternel danas je pocela iznijeti obranu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

- I da me je Vidošević pitao da za njega perem novac, zašto bih ja na to pristala? Nelogično je da bih par godina prije mirovine riskirala svoj ugled koji sam godinama stvarala, prihode i na kraju riskirala da odem u zatvor i sve to zato da bi nekome omogućila da se nepripadno materijalno okoristi - kazala je Z. Peternel.

Navela je i kako je USKOK optužnicu bazirao na iskazima Igora Premilovca i Davora Komeričkog koji su se nagodili s USKOK-om a za uzvrat su im brisane ranije kazne i porezni dugovi. Tvrdi da su oni nevjerodostojni svjedoci koji nisu znali kada su joj i gdje davali novac iako su to u iskazima tvrdili. Kazala je i da nema nikakvih dokaza o njihovoj komunikaciji s njom.

- Ako mi je Premilovac donosio novac, kako tvrdi, zašto onda nema ni njegovog broja u nom mobitelu ni nikakve druge komunikacije - zapitala se Z. Peternel.