Nožem napao ljude na autobusnoj stanici, ubio djevojčicu i muškarca pa presudio i sebi

Jedna osnovnoškolka i 39-godišnji muškarac ubijeni su u napadu nožem koji se dogodio u utorak rano ujutro po lokalnom vremenu u predgrađu Tokija, a od samoranjavanja je preminuo i napadač čiji motiv za ovaj bezobzirni čin nasilja još nije poznat. U napadu je 17 osoba ozlijeđeno, a najveći broj među njima bile su osnovnoškolke koje su pohađale katoličku školu.

Prema izvještajima lokalnih medija, među najteže ozlijeđenima je jedna žena u 40-im godinama i tri šestogodišnje djevojčice, "koje su zadobile ozljede glave i vrata", otkrio je Takehito Otsubo, zamjenik direktora u bolnici u koju su dovezene žrtve napada.

MASS STABBING NEAR #TOKYO

- Bus stop at a park in #Kawasaki

- 1 suspect, armed with 2 knives

- At least 15 people stabbed

- Suspect then stabbed himself

- Many victims are children

- Some are gravely injured

- Suspect: Man in his 40s or 50s#Japan #Stabbing #BREAKING pic.twitter.com/uJ8gA0M2i7