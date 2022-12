Novo Putinovo priznanje zapravo je psihološki trik: Vidmarović otkrio što se krije iza izjave ruskog vođe

Ruski predsjednik Vladimir Putin sve je iznenadio izjavom da je u anektiranim ukrajinskim regijama stanje teško. Također zatražio je od Savezne službe sigurnosti da se pobrine za sigurnost ljudi na tom prostoru. Na bojišnici se ne događa ništa značajno jer je zima, dok je Rusima u cilju nanijeti što više štete energetskim postrojenjima u Ukrajini. EU je također u ponedjeljak donijela odluku o ograničenju cijene plina što je Kremlj ocijenio neprihvatljivim.

Kakva je situacija trenutačno u Ukrajini, što možemo očekivati u idućem razdoblju, ali što je Putin želio postići svojom izjavom da je situacija teška, razgovarali smo sa stručnjakom za međunarodne odnose i analitičarem Branimirom Vidmarovićem.

Vidmarović kaže da s obzirom, da je odgođena velika konferencija Putina s novinarima za kraj godine, ova izjava zapravo jedan oblik nadomještavanja.

"Ovo je svojevrsno nadomještavanje da se ne pokaže da bježi od kamere i javnosti, a s druge strane, ta teška situacija o kojoj govori je zapravo nešto što je zapravo slično s ostalom situacijom u Ukrajini, jer tu su problemi s bazičnim potrebama stanovništva, prehrana, topla voda, grijanje, sigurnost. Ukrajinci 'mic po mic', iako je sada bojišnica stala, idu prema tome da otjeraju Ruse s teritorija. Tako da situacija nije u tim regijama ni po čemu bolja, osim što ima više plina i više struje", kazao nam je Vidmarović.

Ima u tome još jedan njegov psihološki trik, dodaje Vidmarović. "Kaže da je situacija teška negdje, onda to znači da se neće popraviti. Regije Krim, Donbas, to su regije koje ne mogu egzistirati same po sebi, ne mogu proizvoditi svoj proračun, dakle ne mogu biti održive. To su regije koje zahtijevaju velika upumpavanja novca iz federalnog proračuna", kaže za Večernji list Vidmarović.

"Ako Putin kaže, sada u ovom trenutku, da je jako teško, znači da priprema ljude, odnosno poručuje ljudima koji žive tamo da moraju malo stisnuti zube, zategnuti remen i izdržati", kaže Vidmarović.

Sankcije Rusiji

Kako je krenula zima, nekih većih situacija na bojišnici niti ne može biti, kaže Vidmarović. "Jedino dramatično što se događa je da Rusi nastavljaju s raketiranjem civilne i energetske infrastrukture. Rusi kao da žele do kraja godine postići maksimalni učinak i uništenje energetske infrastrukture Ukrajine što je i standardna taktika", dodaje Vidmarović.

"Nitko ne može reći u kojem će se smjeru situacija razvijati jer zima je zima. Jedino vidimo da se EU i NATO okreću prema mogućnosti da bi modernije oružje davali Ukrajini, ne samo ono koji su imali viška, starije već i ono modernije. Što se tiče ostalih mjera EU protiv Rusije, to su isto neke stvari koje su za Ukrajinu ili EU jako frustrirajuće jer ne daju odmah učinka. Ekonomske sankcije se trebaju zakotrljati, njima treba dati prostor i vrijeme da počnu djelovati, a to će biti iduće godine, najvjerojatnije", kaže Vidmarović.

Sada se, kaže analitičar, svi fokusiraju na energente, jer se smatra da Rusija energentima financira rat, pa je i onda glavni fokus EU taj da se sreže dohodak od energenata. "Međutim, to se ne može dogoditi samo tako, zato što postoji uvijek kupac, a kupac ruskih energenata su Kina i Indija", kazao je Vidmarović.

Otkazivanje tradicionalne konferencije za novinare

Putinovo otkazivanje konferencije za novinare je nešto što se dogodilo prvi put, otkad postoji ta tradicija.

"To je napravljeno zato što bi to bilo preteško. Tamo ne postoji novinari koji nisu provjereni, ne postoje slučajna pitanja", kaže Vidmarović. Dodaje da je najvažnije pitanje koje se postavlja u Kremlju: O čemu ćemo razgovarati?. "To je problem jer Putin ne može dati dobre odgovore, čak ni na skriptirana pitanja. To je taj apsurd", kaže Vidmarović.

"Goruća tema je pitanje o Ukrajini, što se tamo događa. Ljudi bi htjeli znati o Ukrajini, hoće li biti i dalje mobilizacija, što će biti sa sankcijama. Ne postoji tema koja je izvan Ukrajine. Zapravo, sve se svodi na to i na ekonomske posljedice i konfrontaciju sa Zapadom, a dobrih odgovora čak i na skriptirana pitanja isto nema", kaže analitičar.

Putin ni u Kremlju ne zna kako će se to razvijati, mišljenja je Vidmarović. "Nema odgovor na pitanje hoće li i dalje biti mobilizacija, to ostaje otvoreno pitanje i čini mi se da zbog svega toga, zbog toga što je previše neizvjesnosti je i otkazano. Ne mogu se dati dobri odgovori", zaključuje Vidmarović.