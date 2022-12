VIDEO Kruži snimka na kojoj Putinov ministar šepa, odmah krenula nagađanja

Internetom se širi snimka ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua kako navodno šepa kroz dvoranu u Bjelorusiji držeći desnu ruku u džepu. Odmah su se počele širiti glasine o njegovom zdravstvenom stanju. Šojgu se, naime, pridružio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Minsku, gdje je Putin posjetio bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, piše Daily Mail.

Shoigu arrived in Minsk limping and hiding his right hand.



«Slightly wounded»? pic.twitter.com/4dbiRgdkYk