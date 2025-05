Novo otkriće o mogućem smaku svijeta je zastrašujuće: 'To bi ostavilo ljude da se smrznu do smrti'

Znanstvenici vjeruju da možda konačno imaju odgovor na što bi moglo uništitit cjelokupni život na Zemlji? Taj odgovor sugerira da bi se svijet mogao suočiti s groznom sudbinom. U novoj studiji, istraživači s Instituta za planetarne znanosti i Sveučilišta u Bordeauxu predviđaju da bi Zemlju mogla izbaciti iz orbite zvijezda u prolazu. I bez Sunca da nas grije, to bi ostavilo ljude da se smrznu do smrti. Srećom, šanse da se to dogodi su vrlo male. U sljedećih pet milijardi godina, šansa da Zemlja bude izbačena iz orbite od strane zvijezde u prolazu je oko jedan naprema 500, prema istraživčima.

"Otkrivamo 0,3% šanse da će Mars biti izgubljen kroz sudar ili izbacivanje i 0,2% vjerojatnosti da će Zemlja biti uključena u planetarni sudar ili izbačena," napisao je tim u svojoj studiji. Desetljećima su znanstvenici razmišljali kako bi Zemlja mogla završiti. Crna rupa, udar divovskog asteroida i nuklearni rat mogli bi pokrenuti katastrofu, kao i uspon robota ubojica ili obrtanje magnetskog polja našeg planeta. U svojoj novoj studiji, objavljenoj u arXiv, Nathan Kaib i Sean Reynold su krenuli razumjeti mogu li zvijezde u prolazu biti krive. "Dugoročna dinamička budućnost Sunčevih planeta simulirana je i statistički analizirana u velikim detaljima," objasnili su, piše Daily Mail.

Da bi odgovorili na ovo pitanje, proveli su tisuće simulacija našeg Sunčevog sustava u prisutnosti zvijezda u prolazu tijekom sljedećih pet milijardi godina. Zabrinjavajuće, njihove simulacije su otkrile da je osam planeta našeg Sunčevog sustava, kao i Pluton "značajno manje stabilno nego što se prethodno mislilo". Pluton se suočava s najvećim rizikom od gubitka kroz sudar ili izbacivanje, sa simulacijama koje otkrivaju pet posto šanse. Mars prolazi nešto bolje s 0,3 posto šanse, dok Zemlja ima 0,2 posto šanse da bude izbačena iz Sunčevog sustava.

Što se tiče zvijezda u prolazu na koje treba obratiti pažnju, istraživači predviđaju da su najopasniji oni koji dolaze na udaljenost 100 puta veću od udaljenosti Zemlje od Sunca. Prema simulacijama, postoji oko pet posto šanse za takav bliski susret u sljedećih pet milijardi godina. "Ukratko, zvijezde u prolazu mogu promijeniti stabilnost planeta i Plutona, kao i sekularnu arhitekturu divovskih planeta tijekom sljedećih pet milijardi godina]," zaključili su autori.