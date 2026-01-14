'Važno je izgraditi povjerenje s gledateljima i zadržati ga. A to je u vrijeme fake newsa i društvenih mreža postalo sve teže'

Ivana Brkić Tomljenović danas je jedno od prepoznatljivih lica hrvatskog televizijskog novinarstva, a kao dnevna urednica i voditeljica emisije RTL Danas, svakodnevno donosi vijesti i analize koje oblikuju informiranost hrvatske javnosti. Njena profesionalna priča počinje još u djetinjstvu, pod utjecajem oca koji je od malih nogu prenosio strast prema vijestima i informacijama. Iako se prvotno pripremala za Ekonomski fakultet, život ju je odveo na Fakultet političkih znanosti, gdje je otkrila svoju pravu strast, novinarstvo. Već na Obiteljskom radiju stjecala je prve profesionalne korake, od politike do showbiza, ubrzo prepoznajući svoj fokus na političko novinarstvo. Iskustvo rada na radiju oblikovalo je njenu sposobnost brzog reagiranja, prilagodbe i praćenja breaking news događaja, vještine koje su joj kasnije bile neprocjenjive pri prelasku na televiziju.

U svojoj karijeri, Ivana je prošla razne televizijske angažmane, a rad na RTL-u dao joj je priliku da kombinira uređivački i voditeljski rad, stvarajući sadržaj koji profesionalno informira, educira i prenosi emociju gledateljima. Kroz godine rada naučila je važnost povjerenja, timskog rada i brzog odlučivanja u dinamičnom medijskom okruženju. Ističe i značaj uravnoteženog pristupa, profesionalnog, informiranog, ali i ljudskog, osobnog kontakta s publikom. Izvan posla, obitelj, putovanja, sport i druženja ostaju njezini najvažniji izvori inspiracije i energije, dok profesionalni izazovi, od lokalnih priča do međunarodnih angažmana, uključujući rad za Al Jazeeru Balkans, oblikuju njezin sveobuhvatan pogled na novinarstvo i medije u suvremenom društvu.

Što vas je motiviralo da se odlučite za studij na Fakultetu političkih znanosti?

Tijekom cijelog mog odrastanja, pa i danas, moj otac ne propušta vijesti. Oduvijek je "inficiran" informacijama i prenio je to i na mene, ali ja toga dugo nisam bila svjesna. Pripremala sam se za Ekonomski fakultet, a ne za Fakultet političkih znanosti. On je bio moj drugi izbor, ali sam, bez puno učenja, "rasturila" prijamni na FPZG-u. Tad mi je bilo jasno da je to moj put i tako je to krenulo.

Kako vam je obrazovanje na Fakultetu političkih znanosti i Akademiji za politički razvoj oblikovalo pristup novinarstvu?

Dalo mi je širinu u razmišljanju. I Fakultet i Akademija za politički razvoj. Upoznala sam profesionalce iz različitih sfera društva i s nekima od njih sam i dalje u kontaktu. Međutim, posao se najbolje uči na radnom mjestu, u praksi.

Koji su vam bili prvi koraci u novinarskoj karijeri na Obiteljskom radiju i što ste tada najviše naučili?

Na radiju sam zakoračila u svijet novinarstva. U početku sam svaštarila - radila sam šarolike teme - od politike do showbiznisa. Ali sam vrlo brzo shvatila da me zanima političko novinarstvo.

Koja iskustva s radija smatrate ključnima za vaš kasniji rad na televiziji?

Radio je brz medij. Uz njega sam naučila brzo razmišljati i uvijek biti spremna na breaking news. To mi je jako puno pomoglo kasnije u televizijskoj karijeri.

Kako ste se snašli pri prelasku s radija na televiziju i koji su bili najveći izazovi?

Radio je sjajan medij - dinamičan i ima značajnu interakciju sa slušateljima. No, nakon četiri godine provedenih na radiju, pružila mi se prilika raditi na jednoj lokalnoj televiziji. Radila sam jako puno i učila sam se poslu. I iskreno - bilo je tu svega, pa i scena koje bi danas bile hit na TikToku. Ali vrlo brzo sam se potpuno "zarazila" televizijom. I gotovo 20 godina poslije - i dalje je televizija moj izbor.

20 godina ste radili kao novinarka na terenu i pratili najvažnije političke događaje. Kojih se sjećate najbolje?

Jedan dan pamtim kao da je bio jučer, a to je 1. srpnja 2009. U jutarnjim satima dobila sam poziv osobe, koja je tada radila za vladajući HDZ i pitala me je - radiš li danas? Bila sam doma, trebala sam biti slobodna, međutim - brzo mi je rekla - bolje ti je da se spremiš i odeš na posao. Danas će se dogoditi nešto veliko. I dalje od toga ni riječi. Nazvala sam urednika i javila da dolazim. Nakon sat vremena se počelo govorkati da će tada najmoćniji čovjek u zemlji Ivo Sanader naprasno dati ostavku i otići s premijerskog mjesta. To je bio veliki šok za sve u vladi, HDZ-u, ali i državi. HDZ-ovi zastupnici su, sjećam se, hodali po saboru blijedi, u nevjerici. A na RTL-u su gledatelji mogli prvi pratiti izvanrednu konferenciju za novinare Ive Sanadera, a ja sam se uživo javljala u program cijeli dan.

Mnogim gledateljima ostao je u sjećanju vaš intervju s tadašnjim predsjednikom Stipom Mesićem, koji se digao s intervjua, nezadovoljan pitanjima. Kako je došlo do toga?

Bilo je to 2010. godine. I bio je to jedan od njegov posljednjih predsjedničkih intervjua. Intervju je do tada trajao otprilike 25 minuta i samo sam ga pitala pitanja, koja su tih dana bila aktualna. Moram priznati da nisam očekivala da će otići s intervjua, uz riječi "ovo je sra***". Takvo se nešto do tada u Hrvatskoj nije dogodilo.

Koje televizijske angažmane smatrate najvažnijima za vaš profesionalni razvoj i zašto?

Nakon 20 godina provedenih na terenu, RTL mi je dao veliko povjerenje da prvo uređujem, a kasnije i vodim središnju informativnu emisiju RTL Danas. Oba posla su komplementarna, vrlo često nepredvidiva i uzbudljiva. I volim to što mi nijedan dan nije isti.

Što vas je motiviralo da se pridružite voditeljskoj ekipi emisije "RTL Danas"?

Velika je odgovornost i čast ulaziti u dnevne boravke stotine tisuća ljudi i prezentirati im najvažnije vijesti iz zemlje i svijeta. Imamo sjajnu voditeljsku ekipu. I uz uređivanje mi se činilo kao odlična nadogradnja.

Kako biste opisali svoju misiju i viziju rada na "RTL Danas"?

Kad uređujem emisiju, uz novinare i voditelje, snimatelje, montažere i cijeli tim - moja je zadaća kreirati kvalitetan i relevantan sadržaj. Profesionalno informirati, educirati i prenijeti emociju našim gledateljima. Važno je izgraditi povjerenje s gledateljima i još važnije - zadržati ga. A to je danas - u vrijeme fake newsa i društvenih mreža na kojima svatko može biti "novinar" i propagirati svoju "istinu"- postalo sve teže. Ali puno je lakše raditi kad znate da imate odlične, kreativne novinare, koji imaju svoje izvore i svoje priče.

Koja su vam najvažnija iskustva iz rada kao urednice, koja su vam pomogla u voditeljskoj ulozi?

Volim izvanredne situacije i uzbudljive dane. Kolege me često znaju zezati - Brksi je na smjeni, danas će se nešto dogoditi! I u tim trenucima - treba brzo, ali profesionalno donositi odluke. Organizirati ekipe, koje će odmah na teren i prenijeti uživo našim gledateljima posljednje informacije. Tako da nagle promjene - primjerice kada propadne javljanje uživo ili se dogodi breaking news tijekom emisije uživo - nisu mi strane ni u studiju.

Koje biste izvanredne situacije izdvojili?

Sve nas je jako potresao tragičan događaj u osnovnoj školi Prečko. Velika je to tuga, stres i tragedija za sve koji su taj užas proživjeli. I s posebnim oprezom i obzirom je trebalo pristupiti izvještavanju o tome. Uređivala sam i na dan velike oluje u Zagrebu. Toga se posebno sjećam jer sam dva puta u danu mijenjala rundown, odnosno sadržaj emisije. Prvi put oko 14 i 30 kada je stigla vijest da je predsjednik Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu Sabora - što je bio presedan. I onda ponovno "pretumbacije" samo sat i pol poslije. Politika je pala u drugi plan, jer je Zagreb pogodila velika oluja - srušila se ogromna dizalica, uništene su bile kuće, škole. Bilo je i ozlijeđenih osoba. Brzo smo se organizirali i prenijeli našim gledateljima koliko je priroda bila razorna. Bili smo uživo na svim najvažnijim lokacijama, razgovarali s ljudima i hitnim službama.

Koje osobne i profesionalne vještine smatrate ključnima za uspješno vođenje središnje informativne emisije?

Informiranost, predanost poslu, profesionalnost, znatiželja i propitivanje spornih odluka. Jako je važna dobra suradnja s kolegama. Kad smo na voditeljskoj smjeni, Mario Jurič i ja smo u studiju, ali ipak "RTL Danas" je timski rad. U 19 sati naši novinari, urednici, producenti, snimatelji, montažeri, organizatori i drugi pokazuju ono na čemu su radili cijeli dan. Često nas naše priče ne ostave ravnodušnima. Tugu i emociju nekad je nemoguće skriti, ali zašto i bi - i mi smo samo ljudi.

Što ste naučili o ljudima i timskom radu kroz dugi niz godina u medijima?

Zaista nikad nisam imala većih problema s kolegama. Na RTL-u vlada jedna prijateljska atmosfera i tako je i lakše raditi. Dolazi se na posao bez grča u želucu.

Kako se nosite s pritiscima javnosti i očekivanjima gledatelja?

Samo se trudim pošteno raditi svoj posao. Nema tu posebnog pritiska - novinari smo, nismo neurokirurzi.

Kako usklađujete profesionalni život s privatnim i što vas ispunjava izvan posla?

Bez podrške mojih najbližih, posebno supruga Frane, to ne bi bilo moguće. Trenuci s obitelji za mene su najvažniji. Volim naša zajednička putovanja, opuštam se uz dobru seriju i knjigu. Za mene je sport neizostavan dio života, a sada sam nagovorila i supruga da zajedno treniramo. Od 7 ujutro smo na treningu i nakon toga dan mi potpuno drukčije izgleda. Jako se volim družiti, pa često organiziramo i tulume ili odemo do našeg društva u Rijeku i na Krk.

Često spominjete Pineziće u svojim intervjuima. Zbog čega toliko volite Krk?

Zbog toga što je to moj dom, a dom ne čine samo mjesta, već i ljudi. To su moji prijatelji od djetinjstva - s kojima sam uz obitelj najopuštenija. Moja vjenčana kuma Sanja, Hrvoje, najbolji prijatelj Vedran, Tina i Luka, Tomislav i Milica, Lana i Josip, Neven, Marijan i Katja, Pero i Petra, Franko i Ivana.. Zajedno idemo na utakmice, skijanja, ljetovanja. A kad negdje dođemo u punom sastavu s našom djecom, shvatimo koliko nas ima i koliko smo glasni!

Kako biste usporedili iskustvo rada na RTL-u i Al Jazeeri Balkans, i što ste posebno naučili tijekom angažmana na međunarodnoj televiziji?

Al Jazeera Balkans je bio news kanal, koji je nažalost ugašen. Uz rad na AJB, koja je dio velike TV mreže, imala sam priliku izvještavati i na svjetskoj pozornici. Kad su u Haagu oslobođeni umirovljeni generali Gotovina i Markač javljala sam se uživo za Al Jazeeru English, i to su gledali milijuni ljudi diljem svijeta.

Koje vam je iskustvo na Al Jazeeri Balkans pomoglo da drugačije sagledate izvještavanje o regionalnim i međunarodnim događajima?

Bila je to redakcija koju su činili ljudi različitih vjera, nacionalnosti i drukčijih pogleda na mnoge događaje iz naše povijesti. Iako se nismo slagali u mnogim stvarima, o svemu smo civilizirano razgovarali, što bi nam svima dobro došlo i danas u javnom diskursu.