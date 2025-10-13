Naši Portali
NOVA GLAVNA UREDNICA CBS-A

Novinarka porazila woke kulturu i medijski svijet preokrenula naglavačke

Autor
Dino Brumec
13.10.2025.
u 11:34

Neki novinari CBS-a misle da će Weiss donijeti ideološki zaokret – kritiku radikalne ljevice, proizraelsku politiku i previše mekanu kritiku vlade Donalda Trumpa

Ovako u medijskom svijetu izgleda pobjeda. Barem u Americi. Jedna od najpoznatijih novinarki u zemlji Bari Weiss preuzela je prošlog tjedna mjesto glavne urednice legendarne televizije CBS News, pet godina nakon što je otjerana iz New York Timesa gdje je bila urednica rubrike komentara i kolumni. U tih pet godina Weiss je doživjela trijumf nakon što je 2021. osnovala malu, nezavisnu internetsku stranicu The Free Press, kojoj je cilj bio izrazito ideološki: u moru medija koji većinom slijede woke (politički korektnu) ljevicu, a ostatak trumpističku desnicu, Free Press je bio anti-woke i strogo centristički. Mala stranica nudila je Amerikancima šarolike autore i stavove, i doživjela je tako brzi uzlet u čitanosti da su je mnogi vidjeli kao budućnost novinarstva. Sada je došla potvrda da je tome zaista tako – Paramount, tvrtka koja je vlasnica CBS-a, kupila je prošlog tjedna Free Press za 150 milijuna dolara, i Bari Weiss postavila za novu glavnu urednicu odjela vijesti. Najprije je otišla iz mainstream medija, osnovala digitalnu platformu, i sada se kao velika pobjednica vraća u svijet koji je u međuvremenu stalno kritizirala.

Ključne riječi
MEDIJI novinarstvo cbs

