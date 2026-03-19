Tomaševićeva bilanca: Grad pobrojao sve što se lani napravilo, sami procijenite je li puno

Kad bismo prošlu godinu u Zagrebu trebali opisati jednom rečenicom, moglo bi se reći da je grad krenuo u zalet, ali još uvijek trči prema cilju. Pokazuje barem tako Izvješće o radu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koje će se naći pred skupštinskim zastupnicima 26. ožujka, a prezentira upravu koja je financijski stabilizirala sustav i pokrenula niz projekata, ali i grad u kojem se velik dio tih projekata još uvijek odvija na gradilištima, u procedurama ili na papiru.

Na prvi pogled, brojke djeluju odlično. Proračun za 2026. iznosi 3,15 milijardi eura, a gradska uprava naglašava da je, pritom, porezno opterećenje za građane smanjeno. Uz to, Zagreb danas ima i bolji kreditni rejting (BBB+ i A3), što u prijevodu znači da se smatra financijski stabilnijim i pouzdanijim nego prije nekoliko godina. Takva kombinacija s većim proračunom, manjim porezima i boljim rejtingom politički zvuči vrlo uvjerljivo, no iza nje stoji i važna činjenica. Velik dio investicija financira se iz europskih fondova, a upravo su oni omogućili da se istodobno pokrene velik broj projekata. Poput onih vezanih za obnovu nakon potresa kojih je do kraja 2025. provedeno 207. Većina ih je završena, dok je dio još u tijeku.

Kad se pogleda što je konkretno napravljeno, rezultati su najjasnije vidljivi u području obrazovanja. Tijekom Tomaševićeva mandata otvoreno je 16 vrtića, a sagrađene su ili obnovljene 22 škole. Riječ je o projektima koji nisu samo brojke u izvješću, nego promjene koje građani mogu izravno vidjeti i koristiti. Osim toga, Grad ulaže i u zdravstvo, socijalne ustanove i kulturnu infrastrukturu, što dodatno širi sliku investicijskog ciklusa. Međutim, kad se fokus prebaci na najveće projekte, pojavljuje se obrazac koji se ponavlja u cijelom izvješću – gotovo svi projekti su u tijeku.

Paromlin, Dom sportova, bazen Špansko, stadion u Kranjčevićevoj, stanovi za javni najam u Podbrežju, svi ti projekti spominju se kao ključni, ali nijedan od njih još nije dovršen. Isto vrijedi i za stadion Maksimir koji je tek u fazi pripreme natječaja. To ne znači da se ne radi, nego da je 2025., prije svega, godina pokretanja i izvođenja radova, a ne završavanja. Građani tako velik dio promjena još ne mogu u potpunosti osjetiti jer su one fizički, i doslovno, još na gradilištima.

Slična slika vidi se i u prometu. Planovi su veliki; širenje Sarajevske ceste u modernu aveniju, nove tramvajske pruge, rekonstrukcije ključnih prometnica. Na većini tih projekata još se radi pa se njihov učinak tek očekuje, a možda najvidljivija prometna promjena zapravo je ona najjednostavnija: sustav javnih bicikala Bajs već je u prvoj godini okupio oko 45.000 korisnika i ostvario gotovo 200.000 vožnji.

Istodobno, pokušava se izgraditi i imidž "zelenog Zagreba". Dobivena je oznaka Europske unije za klimatski neutralan i pametan grad, uz ambiciozan cilj smanjenja emisija za 90 posto do 2030. godine. Na terenu se to zasad vidi na projektima solarnih elektrana, praćenja potrošnje energije i širenja infrastrukture za odvajanje otpada. Postavljeno je više od 300 polupodzemnih spremnika, a planira se njihovo daljnje širenje po gradu. No i ovdje treba nešto važno napomenuti. Ključni projekt, Centar za gospodarenje otpadom, još nije realiziran i planira se tek u narednim godinama. To znači da Zagreb i dalje nema konačno, dugoročno rješenje za sustav zbrinjavanja otpada, unatoč vidljivim pomacima u organizaciji.

Na socijalnom planu, politika je konkretnija i brže vidljiva. Povećan je cenzus za novčane naknade umirovljenicima, uveden besplatan javni prijevoz za djecu, a proširen je i krug osoba s invaliditetom koje ostvaruju pravo na besplatne karte i druge usluge. U pozadini svega odvija se (još uvijek) i manje vidljiva promjena; modernizacija gradske uprave. Uvodi se centralni obračun plaća, razvija sustav gradske riznice i digitaliziraju se financijski procesi. No kao i većina navedenog u ovom izvješću, i ti procesi još su u fazi implementacije.