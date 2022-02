Novi udarac Anonymousa: Probili bazu privatnih podataka službenika u ruskom ministarstvu obrane

Nakon što je hakerski kolektiv Anonymous objavio rat protiv Rusije te skinuo ruski medij Russia Today, na Twitteru su izvijestili o novom 'udaru'.

Kako su javili, uspješno su uspjeli probiti srušiti stranicu ruskog ministarstva obrane.

The #Anonymous collective has leaked the database of the Russian Ministry of Defense website. #Ukraine

Kasnije su objavili i da su uspjeli probiti bazu privatne podataka i dokumenata službenika ministarstva. Sve podatke objavili su u svom tweetu koji su bili slobodni za objavu.

ICYMI: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |. #OpRussia #StopRussia #OpKremlin #FreeUkraine



P.S.

Twitter deleted our latest tweet for violating the rules. pic.twitter.com/K3OeCSJPbx