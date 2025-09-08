Novi trend među turistima, sve više hrle u ovu hrvatsku destinaciju: Pun je pogodak u svako doba godine

Jeste li ikada poželjeli kraći ili dulji odmor provesti na tridesetak stupnjeva Celzija, uz pravi ljetni štih preko dana, a po noći se dobro naspavati uz temperaturu ispod 20 celzijevaca. Nakon što zađe sunce, možda će zatrebati i jakna ili vesta na jednoj od kultnih terasa u restoranu hotela Bitoraj, središnjeg objekta u mjestu. Večer uz kamin dio je ikonografije koju ovih dana možete doživjeti u Fužinama. I na jutarnjoj kavi slušati priče i dogodovštine mještana i njihovih gostiju. Tako Davor priča kako ga je ljetos iznenadilo kad je iz obližnjeg sela Lič ujutro krenuo na posao, a kad je sjeo u auto, ugledao je snježnu zvjezdicu na kontrolnoj ploči, mislio je najprije da je neka šala, a onda i provjerio na mobitelu – jutarnja temperatura bila je samo 2,5 stupnjeva. Da, složili su se sugovornici, bilo je nekoliko naglih promjena vremena, a jedno takvo vedro jutro nakon bure bilo je rekordno hladno. No, ne i neobično, jer u Fužinama, i ostalim goranskim mjestima drva, pa i za ove "blage" zime i ljeta spremna su već u srpnju, tko ih sprema u kolovozu, smatra se da već kasni. No, ne znači da ljeta još neće biti, rujan i cijela jesen znali su biti topli, pa čak i vrući, ali samo po danu. Upravo tako prolaze prvi rujanski dani u Fužinama i cijelome Gorskom kotaru.