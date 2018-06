Novi svjetski rekord - više od 50 sati temperatura iznad 42 C!

Grad Quriyat u Omanu novi je rekorder kada je u pitanju visina temperature. Gradić od 50.000-ak tisuća stanovnika srijedu i četvrtak proveo je 'kuhajući se' na 42,6 ° C, javlja CNN.

To je bila najniža točka temperature u razdoblju od 24 sata.

Muke po stanovnike Quriyata nastavile su i nakon cijelog dana jer je ta temperatura stajala ukupnih 51 sat, istaknuo je stručnjak za vremenske prilike Maximiliano Herrera.

Talk about HOT!!! A city in Oman just posted the world’s hottest low temperature ever recorded: 109 degrees https://t.co/CUxTOZ7J2J

Prethodni rekord iznosio je 41,9 Celzijevih stupnjeva izmjerenih 27. lipnja 2011. također u Omanu, na aerodromu u Kasabu, 600-injak kilometara od novog rekordera.

CNN-ov meteorolog Brandon Miller objasnio je i od kuda tako visoke temperature na obali Omanskog zaljeva.

A low of 109°F?? If the data are confirmed, Tuesday's minimum temperature of 42.6°C (108.7°F) at Quriyat, Oman, is a new all-time world record https://t.co/skStu1W0ie pic.twitter.com/1OrRHF2hoY