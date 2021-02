Novi soj u Hrvatskoj je od polovice siječnja, nije smrtonosniji, ali se brže širi

Bilo je samo pitanje vremena kada će se brzošireća inačica koronavirusa pojaviti i kod nas pa danas i nije bilo preveliko iznenađenje što je britanski soj SARS-CoV-2 virusa B1.1.7 u tri uzorka potvrđen i u Hrvatskoj. Uzorci su sekvencirani u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, a uzeti su od muškarca (50) i djeteta (3) iz Zagreba te još jednog muškarca (34) iz Brodsko-posavske županije. To zasigurno nisu jedine osobe infcirane novim, mutiranim sojem jer zasad se čini da ih ima bar još osmero, i to u različitim hrvatskim regijama, pa je očito da se novi soj širi našom zemljom.

Za osam je uzoraka preliminarno potvrđeno da su pozitivni na britansku varijantu koronavirusa. HZJZ je, naime, na sekvenciranje u španjolski laboratorij poslao 28 uzoraka prikupljenih u drugoj polovici siječnja u Zagrebu, Sisku i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Španjolci su dali preliminarnu informaciju da je osam uzoraka iz te skupine pozitivno na novi soj, no čeka se potvrda te informacije.

Grupiranje među djecom

– Ako se pokažu pozitivnima, znači da je nova varijanta virusa već polovicom siječnja bila prisutna u Hrvatskoj – kaže prim. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

Tri potvrđena uzorka iz Infektivne, gdje je sekvenciran 61 uzorak, danas su poslani i u ECDC zajedno s uzorcima uzetim u raznim dijelovima Hrvatske. Ti su uzorci iz dva grupiranja netipična po tome jer su bila među djecom pa je važno razjasniti kojim su virusom točno uzrokovana, ističe Kaić. U jednom je nižem razredu osnovne škole, naime, pozitivno na koronavirus i s blagim simptomima 15-ero djece i učiteljica te nekoliko članova obitelji djece, a drugo je grupiranje uočeno u jednom vrtiću.

VIDEO Što sve znamo o britanskom novom soju koronavirusa koji je zabilježen i u Hrvatskoj

Zbog pojave mutiranog virusa unazad nekoliko tjedana počelo se i u Hrvatskoj testirati deset posto nasumce odabranih pozitivnih uzoraka na novi soj. Osim toga, HZJZ je poslao županijskim zavodima za javno zdravstvo dopis kojim od njih traži da središnjem zavodu šalju uzorke iz grupiranja, kao i uzorke pozitivnih osoba koje dolaze iz inozemstva i onih s neobičnim simptomima. Rezultat su tri potvrđena i osam nepotvrđenih slučajeva. Britanska mutirana varijanta širi se brže i predviđa se da bi za mjesec dana mogao prevladati u svijetu. U Hrvatskoj zasad ne raste broj oboljelih, naprotiv, tjednima pada, ali ne istom brzinom kojom je počeo padati.

Treba znati da je upravo mutirani soj uočen u rujnu u Velikoj Britaniji u kratkom vremenu dramatično pogoršao epidemiološku situaciju u Irskoj i Velikoj Britaniji te eksplodirao u Portugalu. Slično je bilo i u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, u kojima je škotski soj prouzročio brzo širenje virusa i dramatično povećanje broja oboljelih.

Nema teže kliničke slike

Novi britanski soj B.1.1.7 jedna je od tisuća mutacija do kojih je došlo na izvornom virusu otkrivenom potkraj 2019. godine i od kojih je većina bila neuspješna. Neke studije pokazuju da je čak i do 70 posto smrtonosniji, no nisu potvrđene. Čini se da britanski soj nije smrtonosniji, ali je problem što se širi brže od prethodno dominantnog, a da je tako govori i podatak da je u Velikoj Britaniji prevladao nad prvotnom varijantom. Brže širenje znači da u kraćem vremenu obolijeva više ljudi, a to povećava mogućnost smrtnih ishoda, ukazala je prof. Alemka Markotić, napominjući da dinamika i logika novog virusa tek trebaju biti istražene.

Istraživali su je i na britanskom King’s Collegeu i Harvardu, a o rezultatima do kojih su došli tamošnji znanstvenici govorio je znanstvenik svjetskoga glasa prof. Dragan Primorac. On je istaknuo da je njihovo istraživanje pokazalo da britanski soj ne dovodi do teže kliničke slike kao što se prije mislilo.

– Također su, analizirajući velik broj uzoraka, primijetili da je oko 0,7 posto mogućnosti za reinfekciju, što je jako dobro. Otkrili su da je mogućnost širenja tog soja samo 35 posto veća, a ne 70 posto kako se prije mislilo. I to su te dobre vijesti. Osjećamo se sve sigurnije i stabilnije – ustvrdio je Primorac za HRT i pritom podsjetio na ono što ističu svi liječnici, a to je da je važno i dalje poštovati epidemiološke mjere kako bi se mutant držao pod kontrolom. Kod nove su varijante jednako izraženi glavobolja, zaduha, proljev i povraćanje, rjeđi su gubitak mirisa i okusa, a češći kašalj, umor, bol u mišićima i grlobolja.