Beroš: Mjere ne treba pooštravati, no o popuštanju treba dobro razmisliti

Završila je sjednica Znanstvenog savjeta Vlade na kojoj se razgovaralo o mogućem popuštanju mjera do kojeg bi trebalo doći 15. veljače. Danas su u Hrvatskoj potvrđeni prvi slučajevi s britanskom mutacijom koronavirusa. Cijepljenje se pak odvija usporeno zbog kašnjenja s isporukom cjepiva, a pred nama su i dani niskih temperatura. Sve će se to uzeti u obzir kod donošenja nove odluke, kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Iako je epidemiološka situacija u Hrvatskoj povoljna, danas su potvrđeni prvi slučajevi s britanskom mutacijom, te je popuštanje mjera i dalje nepoznanica. One bi se trebale popustiti od 15. veljače, a za sada se vode razgovori te će se nastaviti do kraja tjedna, potvrdio je ministar Božinović. Cijepljenje se pak odvija usporeno zbog kašnjenja s isporukom cjepiva.

"Danas mjere nisu bile glavna tema razgovara, bili smo fokusirani na prisutnost novog koronavirusa u Hrvatskoj što nam ukazuje na moguće opasnosti, ali ne treba tako biti", ustvrdio je uvodno Vili Beroš na konferenciji za medije nakon sastanka Savjeta te naglasio važnost serološkog testiranja kako bi se dobili značajni podaci koje treba razmatrati. "Svi znanstveni naglašavaju kako se treba cijepiti onim cjepivom koje je dostupno, svi se slažu da su sva tri trenutno odobrena cjepiva sigurna", rekao je.

Naveo je kako se o mjerama razgovaralo, no konačna odluka još uvijek nije donesena. Podsjetimo, trenutno važeće epidemiološke mjere, koje uključuju zabranu rada kafićima, restoranima i teretanama, na snazi su do 15. veljače.

"Kao i svaki put pri evaluaciji mjera, temeljit ćemo odluke na epidemiološkim podacima i statusu struke. Odluke ćemo donositi oprezno i zdravorazumski. Suglasni smo da ih ne treba dodatno pooštravati, no o relaksaciji treba dobro razmisliti. Donijet ćemo odluke koje će biti temeljene upravo na situaciji i sljedećih dana", rekao je te se osvrnuo na izjavu Ursule von der Leyen u kojoj se ispričala zbog kašnjenja cjepiva.

"Naša nastojanja temeljila su se na inicijativi Europske komisije o nabavi cjepiva i još smo u 9. mjesecu razgovarali o ugovorima o kupnji, ne znajući tko će prvi proizvesti cjepivo. Tada je izgledalo da će cjepivo AstraZenece prvo ugledati svjetlo dana, no imali su neke probleme koje nitko nije mogao predvidjeti. Nastojali smo se prilagoditi i dogovoriti određene doze", smatra i dodaje kako su svi mogli imati neočekivane prepreke.

VIDEO Što sve znamo o britanskom novom soju koronavirusa koji je zabilježen i u Hrvatskoj

S obzirom na pojavu slučajeva cijepljenja preko reda, rekao je: "Ako se i ide preko reda, to nije u tolikoj mjeri da bi se ugrozio proces cijepljenja kao takav i jutros sam rekao da osuđujem takve postupke. To možemo smatrati oduzimanjem cjepiva onom kome treba, a od početka smo se okrenuli prema najugroženijoj skupini građana", rekao te dodao kako će se potencijalni slučajevi cijepljenja preko reda ispitati.

Smatra kako je teško znati kada će se u Hrvatskoj doseći željenih 70 posto procijepljenosti.

"Ovisit će o distribuciji cjepiva u budućnosti", tvrdi dodajući kako su svakodnevno u kontaktu s proizvođačima cjepiva. "Mislim da će stvari sada konačno doći na svoje i da ćemo dobiti veću količinu cjepiva od one koju smo predvidjeli", dodaje.

Potvrđeni prvi slučajevi s britanskom mutacijom koronavirusa

"Ovo vam je najbolja potvrda da se svakodnevno razgovara o svemu. Mi nismo mogli govoriti o novim varijantama dok nisu otkrivene i to je nešto što moramo uzeti u obzir. Otkrivanje je bilo pitanje vremena. Očekivati je da će toga biti još. Ono što je bitno jest da se taj novi moment treba uzeti ozbiljno. To ne znači automatski da je to razlog za bilo koju vrstu panike. Moramo pozorno pratiti situaciju u susjedstvu i u drugim zemljama", kazao je ranije danas Davor Božinović na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

"Mi ćemo imati Znanstveni savjet gdje ćemo razgovarati, uzet ćemo i meteorološku prognozu, koju smo dobili, sljedeći tjedan sigurno, a i do kraja mjeseca će temperature biti niske. Dakle sve to ćemo uzeti u obzir. Od 20 siječnja prisutna je ova nova varijanta. U ovih nekoliko tjedana možemo konstatirati da brojevi ne rastu već padaju. Ne padaju u stopama kakve su bile u početku. To je vrlo kompleksno pitanje i opravdava činjenicu da će se o tome raspravljati na Znanstvenom savjetu, ali i razgovarat će se s ministrima do kraja tjedna kako bismo donijeli odluku koja bi u svakom segmentu morala biti racionalna, kao i u zaštiti građana, ali i u gospodarskom smislu. Trudit ćemo se da ta odluka bude primjerena našem stanju", kazao je Božinović.

Ministarstvo zdravstva je priopćilo da su danas potvrđena tri prva slučaja s britanskom mutacijom koronavirusa B.1.1.7. a uzorci su sekvencirani u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". Mutacije su nađene u uzorcima muškarca starog 50 godina i djeteta starog 3,5 godina iz Zagreba, te muškarca starog 34 godine iz Brodsko-posavske županije. Na konferenciji Stožera kazano je da je potvrđeno još osam slučaja s britanskom mutacijom virusa.

Situacija u Europi je također povoljnija s obzirom na broj novozaraženih, ali raste strah od novih sojeva. Upravo zbog toga i u Europi se još razmišlja na koji način popustiti mjere, a da se spriječi širenje infekcije.

Video: U šibenskom Domu zdravlja prvi pacijenti cijepljeni cjepivom AstraZeneca