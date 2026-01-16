Hrvatski vozač otkrio koliku plaću ima u Njemačkoj: 'Ovo je sve bez povišice'

U Hrvatskoj trenutačno nedostaje gotovo pet tisuća profesionalnih vozača kamiona, a manjak se iz godine u godinu povećava jer velik broj osposobljenih vozača odlazi raditi u inozemstvo, gdje su plaće znatno veće. Sličan problem prisutan je u cijeloj Europskoj uniji, u kojoj prema procjenama već sada nedostaje više od 240 tisuća vozača, a do 2028. taj bi broj mogao narasti na čak 745 tisuća. Posebno teška situacija je u Njemačkoj, gdje fali oko 130 tisuća vozača kamiona. Zbog toga su njemačke špediterske tvrtke zatražile od vlasti hitne mjere. Kako je nedavno upozorio Dirk Engelhardt, glasnogovornik Saveza njemačkih špeditera, svake godine u mirovinu odlazi između 30 i 35 tisuća vozača, dok na tržište rada ulazi tek 15 do 20 tisuća novih. "Razlika između ponude i potražnje za vozačima će postajati sve veća i veća, rekao je Engelhardt, istaknuvši da su mnoge tvrtke već prisiljene odbijati poslove jer nemaju dovoljno ljudi za prijevoz robe. Značajan broj hrvatskih vozača zaposlenje je pronašao upravo u Njemačkoj, ali i u Italiji, Nizozemskoj pa čak i u Kanadi", navodi Goran Brumnjak Učkarić, predsjednik udruge Convoy koja okuplja vozače kamiona iz cijele zemlje za Novi list.

"I mi smo u Hrvatskoj upozoravali Ministarstvo prometa na problem kroničnog nedostatka profesionalnih vozača kamiona, ali nas nisu doživljavali ozbiljno. Nedostatak vozača stoga nadoknađujemo zapošljavanjem stranih radnika, najviše Filipinaca i Nepalaca te radnika s područja bivše Jugoslavije, ali to nije dovoljno", upozorava Učkarić. Ističe i zabrinutost oko vjerodostojnosti dokumentacije vozača iz zemalja izvan EU-a, jer u Hrvatskoj ne postoje kvalitetni mehanizmi provjere njihovih kvalifikacija. Kao jedan od glavnih razloga manjka vozača navodi se i starenje radne snage. Prosječna dob vozača kamiona u Europi iznosi 47 godina, a čak trećina njih starija je od 55, što znači da će velik dio u skoroj budućnosti otići u mirovinu. Dodatni problem je slabo zanimanje mladih za ovo zanimanje. Razlika u plaćama također snažno potiče odlazak u inozemstvo. Dok vozači u drugim europskim državama mogu zarađivati i do 4.000 eura mjesečno, u Hrvatskoj je većina prijavljena na minimalac, a ostatak primanja dobiva se "na ruke", navodi Učkarić. U međunarodnom prijevozu plaće se kreću do najviše 2.500 eura, a u domaćem prometu između 1.500 i 2.000 eura, dok su vozači u inozemstvu prijavljeni na puni iznos. Upozorava i na neujednačene modele obračuna plaća u privatnom sektoru, koji drži oko 90 posto tržišta - od plaćanja po kilometru i postotku, do dnevnica i fiksnih primanja. Istodobno su beneficije na radni staž smanjene s tri na dva mjeseca godišnje.

Koliku je zaradu moguće ostvariti u Njemačkoj, svojevremeno je javno pokazao hrvatski vozač i koordinator prijevoza Damir Lenart, objavivši svoje platne liste. Najmanja neto plaća koju je ove godine primio iznosila je 2.845 eura, dok je najviša dosegnula 3.841 euro. Prosječno je mjesečno zarađivao nešto više od 3.250 eura neto. "Kad odradiš cijeli mjesec, onda u našoj firmi znaju točno koliko si sati odradio, dnevnih, noćnih, jer ima neoporeziva noćna olakšica. U svim njemačkim firmama je tako da plaću za, recimo, osmi mjesec dobiješ pred kraj osmog mjeseca, zadnji dan ili dan-dva prije. Kod nas, zbog tih satnica i zbog te varijacije, prvo dobijemo 1000 eura. Svi dobijemo najprije 1000 eura i onda kad oni izračunaju za cijeli mjesec, isplaćuju ostatak", pojasnio je Lenart.

Na objavu se odlučio nakon što su mu neki gledatelji na YouTubeu zamjerali da pretjeruje kada govori o životnom standardu u Njemačkoj, pa je odlučio javno pokazati stvarne iznose koje je primao kod tadašnjeg poslodavca. Najmanju plaću imao je u svibnju - 2.845,03 eura, što pripisuje izostanku prekovremenog rada. Najveći iznos isplaćen mu je u lipnju, 3.841,83 eura, a u tom je razdoblju već bila uključena i povišica. Kada se izračuna prosjek za cijelu godinu bez regresa, Lenart je primao 3.255,46 eura neto mjesečno. "Ovo je sve bez povišice koja je sad bila. To sve dobivam kao koordinator. Da sam samo vozio, imao bih negdje 300 eura manje i to je sve što ja vozim ovdje u krugu tvrtke ili što vozači rade na nekim kraćim rutama. Ima 12 kilometara do proizvodnje u Rastattu i 12 nazad. To je sve što se vozi. Rheinmunster je na 15 kilometara, iz Muggenstruma mi je još bliže, ima devet kilometara do proizvodnje. To je to što se vozi za 3000 eura", rekao je Lenart, opisujući uvjete rada i udaljenosti koje svakodnevno prelazi.