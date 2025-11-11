Kompromis u Zakonu o prostornom uređenju: Je li odzvonilo pošasti mobilnih kamp-kućica?

Ministri Branko Bačić i Tonči Glavina tvrde kako su postigli kompromisno rješenje za kamp kućice u sklopu novog Zakona o prostornom uređenju, rekavši kako među njima nije nastao prijepor zbog tog Zakona. No, činjenica je da je prijepora bilo, a očigledno i popuštanja u odnosu na prvotni stav da se mobilne kućice proglase stambenim građevinama. Novi okvir predstavlja solomonsko rješenje, tvrde ministri. Bačić je kazao da se prema predloženom Zakonu kamp kućice definiraju kao modularno-montažne pokretne kućice za čije postavljanje ne treba građevinska dozvola niti glavni projekt, već lokacijska dozvola.