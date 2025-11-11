Naši Portali
SOLOMONSKO RJEŠENJE

Kompromis u Zakonu o prostornom uređenju: Je li odzvonilo pošasti mobilnih kamp-kućica?

Autor
Dea Redžić
11.11.2025.
u 06:05

Novi Zakon o prostornom uređenju predviđa da se kamp kućice postavljaju uz lokacijsku dozvolu, dok postojeći kampovi zadržavaju status quo deset godina, a novi kućice mogu zauzimati do 30 posto izgrađenosti kampa

Ministri Branko Bačić i Tonči Glavina tvrde kako su postigli kompromisno rješenje za kamp kućice u sklopu novog Zakona o prostornom uređenju, rekavši kako među njima nije nastao prijepor zbog tog Zakona. No, činjenica je da je prijepora bilo, a očigledno i popuštanja u odnosu na prvotni stav da se mobilne kućice proglase stambenim građevinama. Novi okvir predstavlja solomonsko rješenje, tvrde ministri. Bačić je kazao da se prema predloženom Zakonu kamp kućice definiraju kao modularno-montažne pokretne kućice za čije postavljanje ne treba građevinska dozvola niti glavni projekt, već lokacijska dozvola.

Ključne riječi
turistički sektor lokacijska dozvola prostorno uređenje kamp kućice

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
07:08 11.11.2025.

Lovatorima niz dlaku, sirotinji ruši.

