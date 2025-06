Novi predsjednik Skupštine Grada Zagreba: Ne isključujem opciju da mi se plaća smanji, o Titovu trgu razgovarat ćemo s Možemo

Matej Mišić dugo je u zagrebačkoj politici. Stepenicu po stepenicu "penjao" se u SDP-ovoj stranačkoj hijerarhiji, a sada je došao i na čelo Zagrebačke skupštine. Što će raditi na toj poziciji za koju prima gotovo 4200 eura mjesečno, ima li planove preuzeti zagrebački SDP, ali i drži li da se još stigne Thompsonov koncert podijeliti na više manjih, odgovora u nedjeljnom intervjuu.

Što ćete raditi bolje od prethodnika Joška Klisovića u Skupštini?

Joško Klisović u protekle je četiri godine odradio velik posao u jačanju ugleda Grada Zagreba, osobito na međunarodnoj razini, i uvjeren sam da će s istim entuzijazmom i stručnošću nastaviti i u novom mandatu kao gradski zastupnik. Što se mene tiče, ja sam u gradskoj politici već 19 godina i prošao sam sve razine, od mjesnog odbora, gradske četvrti i Gradske skupštine. Upravo zato planiram veći naglasak staviti na komunalnu problematiku grada, što i smatram primarnim zadatkom Gradske skupštine. Posebno ću kao stanovnik Novog Zagreba inzistirati na zatvaranju odlagališta otpada na Jakuševcu i izgradnji novog, modernog Centra za gospodarenje otpadom jer smo svi već umorni od raznih obećanja vezanih za tu temu. Također, izdvojit ću znatnije vrijeme za razgovore s građanima o gradskim problema i u skladu s ovlastima putem Gradske skupštine i u neposrednom razgovoru s gradonačelnikom predlagati rješenja za poboljšanje kvalitete života naših sugrađana. Već u prva dva tjedna održao sam niz sastanaka sa zainteresiranim građanima, udrugama civilnog društva i predstavnicima nacionalnih manjina te u skladu s tim pripremam konkretne prijedloge za sjednicu Gradske skupštine u rujnu.

U kakvom je stanju Zagreb danas?

Boljem nego prije četiri godine, a siguran sam da će na kraju ovog mandata biti još uspješniji i s još vidljivijim rezultatima. Bio sam zastupnik u Gradskoj skupštinu u posljednjem mandatu gradonačelnika Bandića i svjestan sam koliko se puno obećavalo, a malo napravilo u svim mandatima bivše gradske uprave. Od ranije spomenutog odlagališta otpada, stadiona, žičare, tramvajskih pruga i drugih projekata koji su ostali "mrtvo slovo na papiru", dok je istovremeno gradski proračun bio u rasulu. U posljednje četiri godine grad se pokrenuo, ali vjerujem da možemo i moramo više i na nama je da to pokažemo. Zato ovaj mandat mora u punom smislu biti, kao što je gradonačelnik najavio, mandat razvoja. Drago mi je da se nakon 24 godine gradi prva nova tramvajska pruga, pokrenuto je rješavanje pitanja stadiona, gradi se novi bazen, obnavlja Dom sportova, gradi knjižnica na Paromlinu i novi vrtići i škole, ali gradsku vlast čekaju još brojni izazovi. Primarno, pitanje prometne infrastrukture koja je daleko od potreba Zagreba kao milijunskog grada. U kampanji smo najavili izgradnju Jarunskog mosta i produžetak Branimirove i očekujem da se ti projekti realiziraju unutar planiranih rokova u ovom mandatu. Paralelno, problem parkinga ostaje tema koju ne možemo i ne smijemo ignorirati i dužni smo kao gradska vlast ponuditi konkretna rješenja.

Plaća vam je 30-ak eura manja od gradonačelnikove. Troje bivših šefova Skupštine je volontiralo. Hoćete tražiti da vam se plaća korigira?

Pogrešno je reći da su volontirali, osobito dva HDZ-ova predsjednika Skupštine koji su po tadašnjem zakonu koristili pravo na naknadu u visini trećine plaće predsjednika Gradske skupštine te su uz to primali i naknadu za dolazak na svaku sjednicu Gradske skupštine i sva radna tijela čiji su bili članovi. Smatram da je koeficijente najviših dužnosnika u gradu potrebno korigirati. Nerazmjerno je da gradonačelnik ima samo 30-ak eura veću plaću od predsjednika Gradske skupštine, ali još je manje opravdano da gradonačelnik glavnog i najvećeg grada u Hrvatskoj ima oko 200 eura manju plaću od npr. gradonačelnika Slavonskog Broda. Svoj stav o tome prenio sam i gradonačelniku te vjerujem da ćemo postići suglasje oko korekcije koeficijenata.

Ne isključujete opciju da vam se plaća smanji?

O tome se razgovara.

SDP se uz Možemo čini "nevidljivim" četiri godine. Imate li plan kako vratiti primat u glavnom gradu?

Naša vidljivost i utjecaj u potpunosti ovise o nama samima. SDP je na lokalnim izborima gotovo udvostručio broj svojih vijećnika u Gradskoj skupštini, mjesnim odborima i gradskim četvrtima i sada je na nama da tu snagu pretvorimo u odlučujuću snagu u gradu. Naši članovi imaju znatno jaču poziciju za oblikovanje politika na razini kvartova i cijelog grada i već smo započeli niz konkretnih inicijativa. Uvjeren sam da ćemo tu priliku iskoristiti do kraja te da će građani na idućim izborima jasno prepoznati i nagraditi angažman SDP-a u Zagrebu.

Već ste jednom pokušali doći na čelo zagrebačkog SDP-a i izgubili od Viktora Gotovca. Hoćete li se opet kandidirati i kako gledate na negodovanja iz stranke i poruke da ne možete dobiti potporu većine?

O kolegama koji se predstavljaju kao "visoki izvori" nemam visoko mišljenje pa to neću ni komentirati. Sve što radim i govorim potpisujem svojim imenom i prezimenom i tako će i ostati. Odluku o eventualnoj kandidaturi razmotrit ću u dogovoru s kolegicama i kolegama iz stranke s kojima sam odlično surađivao u ovoj kampanji i koji su dali znatan doprinos da rezultat na izborima za SDP bude mnogo bolji nego 2021. To su naši predsjednici mjesnih organizacija i članovi na terenu kojima i ovim putem zahvaljujem na radu i trudu koji je doveo do znatnog rasta broja vijećnika u gradu.

Smatrate se čovjekom od povjerenja Siniše Hajdaša Dončića, a svojedobno ste bili jako dobri s Bernardićem. Kako to?

Cijenim to što imam povjerenje predsjednika stranke, ali jednako mi je bitno što sam imao povjerenje članica i članova stranke jer bez njih ne bismo postigli rezultat na lokalnim izborima u Zagrebu koji smo postigli. Sa svima u stranci imam iskren i otvoren odnos i drago mi je da većina to cijeni, što mi je u konačnici i omogućilo da danas budem predsjednik Skupštine Grada Zagreba.

Mnogi su iz SDP-a izbačeni proteklih godina. Koga biste osobno voljeli vidjeti natrag u stranci?

Volio bih da se ponovno uključe neki članovi koji nisu javno bili eksponirani, a koji nikada nisu ni trebali biti izbačeni. SDP mora biti otvorena stranka za sve koji dijele vrijednosti socijaldemokracije, borbe protiv korupcije i borbe za javni interes.

Kao šef Foruma mladih zamjerili ste Zoranu Milanoviću što mlade nije stavljao na liste za Sabor. Ima li Milanović danas utjecaj na stranku i koliki je?

Uvijek sam zastupao stav da stranka mora otvoriti prostor mladima za aktivno sudjelovanje u kreiranju svojih politika i osigurati priliku da budu kandidati na svim razinama izbora. Iznimno mi je drago da je s 26 godina jedan od najmlađih zastupnika u ovom sazivu Gradske skupštine predsjednik Foruma mladih Grada Zagreba naš Karlo Vedak. SDP se također na razini Hrvatske može pohvaliti da ima mlade na mjestima predsjednika vijeća, i to u Varaždinu, Opatiji, Ivancu i Konjščini. Što se tiče Zorana Milanovića, on je devet godina bio predsjednik SDP-a i dvaput naš kandidat za predsjednika Republike, što jasno pokazuje neraskidivu povezanost između njega i stranke. Međutim, ne mogu reći da danas vidim znatan ili konkretan utjecaj Zorana Milanovića na aktualne događaje unutar stranke. Predsjednik Republike u ovim izazovnom geopolitičkom vremenu radi jako dobro svoj posao i siguran sam da ima veliku podršku među članovima i biračima SDP-a.

Za tjedan dana u Zagrebu se održava Thompsonov koncert. Slažete li se s gradonačelnikom da je koncert trebalo podijeliti na više manjih i ima li još vremena za takvu promjenu?

Najvažnije je da policija i organizator naprave sve kako bi svi posjetitelji bili sigurni ususret, za vrijeme i poslije koncerta, ali istovremeno da svi građani imaju pristup hitnim službama uz što manja ograničenja u prometu. Nisam zadovoljan činjenicom da akteri međusobno prebacuju odgovornost i da je jedino Grad Zagreb pokazao dozu ozbiljnosti i ističe potencijalne probleme. Prošle je godine održan koncert na Hipodromu na kojem je bilo 70 tisuća posjetitelja pa je pola Novog Zagreba bilo blokirano, a sad se očekuje 5-7 puta više ljudi. Nema sumnje da bi podjela koncerta na recimo dva dana pojednostavila organizaciju za sve uključene, ali zadnju riječ i odgovornost ima policija koja mora procijeniti kako je s aspekta sigurnosti moguće na prostoru Hipodroma održati koncert za 400 ili 500 tisuća posjetitelja.

Raste pritisak ljevičara na Tomaševića da vrati Trg maršala Tita. Je li Tito zaslužio trg u glavnom gradu?

Bio sam zastupnik u Skupštini kad je došlo do promjene imena i smatram da do te odluke nikada nije trebalo doći. SDP je tada jasno izrazio stav protiv te promjene. Uz sve probleme i izazove s kojima se Grad Zagreb trenutačno suočava i koji izravno utječu na kvalitetu života građana, uvjeren sam da ćemo i o ovoj temi razgovarati s partnerima iz Možemo. Zagreb je oduvijek bio i ostat će slobodan grad koji čuva i njeguje vrijednosti antifašizma te nijedna odluka o promjeni imena trga iz 2017. godine, kojom su pojedinci nastojali revidirati našu povijest, ne može niti neće promijeniti tu temeljnu istinu.