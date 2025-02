Novi potres u Dalmaciji

Potres jakosti 2,8 po Richteru pogodio je Dalmaciju. Epicentar mu je bio 28 kilometara sjeveroistočno od Zadra, javlja EMSC. "Slaba tutnjava"; "Lagano, neugodno zbog zvuka iz dubine"; "Starigrad Paklenica, osjetio se kao grmljavina", neki su od komentara. Neki prijavljuju da su osjetili laganu tutnjavu, a jedan komentator iz Zadra nije ništa osjetio.

🔔#Earthquake (#potres) M2.8 occurred 29 km NE of #Zadar (#Croatia) 8 min ago (local time 10:22:35). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/XVs10waN0B

🖥https://t.co/6tR5tr3g6w pic.twitter.com/GCJ8VJwBqM