Novi potres u BiH: 'Osjetilo se kao grmljavina, baš je treslo'

Novi potres pogodio je danas u 11:40 sati BiH. Bio je magnitude 3,5 po Richteru. EMSC javlja da je epicentar bio 24 kilometara udaljen od Zenice.

Korisnici na EMSC-u javljaju svoja svjedočanstva. ''Kratko jako podrhtavanje'', ''Osjetilo se kao grmljavina'', ''Baš je treslo :( par sekundi ali strašno'', samo su neki od komentara.

#Earthquake 22 km N of #Zenica (Bosnia & Herzegovina) 6 min ago (local time 11:40:41). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses.

