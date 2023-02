Novi potres jačine 6,4 prema Richteru u Turskoj

EMSC zabilježio je u 17,4 sati novi potres jačine 6,4 prema Richteru na tursko-sirijskoj granici. Potres se dogodio 70 kilometara od Latakije u Siriji i 14 kilometara od Antakye u Turskoj. To je deveti potres na tom području u zadnjih 68 sati.

Nova podrhtavanja nisu iznenađujuća jer je razorni potres magnitude 7,8 koji je 6. veljače pogodio granično područje između Turske i Sirije pratilo više od 6000 naknadnih udara, priopćila je turska Uprava za katastrofe i upravljanje izvanrednim situacijama (AFAD). Od potresa 6. veljače AFAD je zabilježio podrhtavanja tla "svake tri do četiri minute", a oko 40 njih je bilo magnitude 5, rekao je Orhan Tatar, šef AFAD-a u Ankari.

