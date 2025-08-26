Novi potez Slovenaca kojim čine još jedan važan korak na globalnoj sceni. 'Odluka se već priprema'

Slovenija je odlučila napraviti još jedan važan korak u svojoj politici solidariziranja s Palestincima. Kako neslužbeno doznaje ljubljansko Delo, slovenska vlada priprema odluku kojom će se Slovenija uskoro pridružiti tužbi Južnoafričke Republike protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde zbog izraelskog kršenja konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

Slovenija je tijekom protekle godine donijela niz važnih odluka kojima se profilirala kao jedna od najkritičnijih članica Europske unije prema Izraelu i izraelsko-palestinskom ratu. Ljubljana je prošle godine i službeno priznala Palestinu, a nedavno je kao prva u EU dvojicu ekstremističkih izraelskih ministara, Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotricha, zbog njihovih rasističkih izjava i odgovornosti za „nepodnošljivu situaciju“ u Gazi proglasila nepoželjnima. Slovenska vlada zatim je postala i prva europska zemlja koja je uvela embargo na uvoz, izvoz i tranzit oružja prema Izraelu, najavivši i ekonomske sankcije za robu iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijima. Slovenija je prije nekoliko dana vojnim transportnim avionom Spartan C-27 dostavila prvu pošiljku humanitarne pomoći za civilno stanovništvo u Gazi. Slovenski čelnici oštro osuđuju izraelske vojne akcije protiv palestinskih civila i izraelsko kršenje međunarodnog humanitarnog prava, podržavajući aktivne mjere protiv izraelske vlade i pružajući političku, diplomatsku i humanitarnu pomoć Palestincima.

ICC je u postupku protiv Izraela početkom prošle godine donio preliminarnu presudu kojom se Izraelu naređuje da poduzme sve mjere u cilju sprečavanja vojnih snaga da počine genocid u Gazi, ali Izrael je tu presudu ignorirao, odbacujući optužbe za genocid kao „grubo iskrivljene“ i „antisemitske“. U međuvremenu su čak i neke istaknute izraelske organizacije za ljudska prava došle do zaključka kako je u Gazi na djelu izraelski genocid nad Palestincima.

Slovensko priključenje tužbi Južnoafričke Republike pred najvišim sudom UN-a, što već mjesecima zahtijevaju šefica slovenske diplomacije Tanja Fajon i koalicijska stranka Ljevica, dodatno će naljutiti Izrael, baš kao i Trumpovu administraciju, koja je iznimno osjetljiva na bilo kakav pokušaj sankcioniranja Izraela i izraelskih dužnosnika. SAD je tako nedavno uveo oštre sankcije protiv slovenske sutkinje Međunarodnog kaznenog suda Beti Hohler koja je bila u sudskom vijeću koje je odobrilo nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta, no slovenski premijer Robert Golob tada je naglasio da će Slovenija ostati nepokolebljiva u potpori neovisnosti i nepristranosti središnje međunarodne institucije kaznenog pravosuđa i njezinih zaposlenika.

Vijest o slovenskom priključenju tužbi protiv Izraela procurila je iz slovenske vlade baš u trenutku kada je u posjetu Sloveniji stigla palestinska ministrica vanjskih poslova Agabekyan Shahin, koja je u ime palestinskog vodstva i palestinskog naroda zahvalila domaćinima na njihovom principijelnom stavu o miru i pravu naroda na samoodređenje, čestitajući Sloveniji na zauzimanju za međunarodno pravo i univerzalna ljudska prava. „Slovenija igra pionirsku ulogu u postizanju mira i pravde povijesnim priznanjem Palestine“, poručila je palestinska ministrica, koju su u Ljubljani u ponedjeljak primili ministrica Fajon i premijer Robert Golob, a u utorak je na redu i susret s predsjednicom Natašom Pirc Musar.

Propalestinska politika slovenske vlade uživa potporu u slovenskoj politici i javnosti, osim na desnom polu. Lider slovenske opozicije i bivši premijer Janez Janša iznimno je kritičan prema takvoj politici. Janša smatraj da priznanje Palestine nanosi dugoročnu štetu Sloveniji i ističući da se time zapravo podržava teroristički Hamas.