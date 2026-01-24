Preraste li zlo u naopako, nepomirljiv dvojac bit će kriv budemo li plaćali tuđe račune

U svjetskoj politici Hrvatska predstavlja manje nego što to misle i govore dokoni politički mudrijaši kad se prepiru je li joj u sadašnjoj kockarnici mjesto za stolom ili pod stolom. Ta vrsta rasprave nema smisla, osim da se Hrvati pomire da su psi među vukovima, i da ne smiju režati, nego samo mahati repom. Dotle nismo došli. I Plenković i Milanović zaboravljaju da mogu biti i na stolu na dva različita a podjednako štetna načina – da njihova (tj. naša) država bude tema pogađanja, što u svijetu kakav danas postoji i nije lišeno opasnosti, ili da zabavlja druge, što je još gore. Ratnik ili patnik i nije neka razlika u današnjoj političkoj semantici ni u diplomatskoj računici u kojoj jedan i jedan nisu više dva. Za male može ispasti i manje, dok veliki drže banak i dijele sebi tuđu imovinu. Zbroje li se i podijele svi hrvatski potencijali, realni i umišljeni, Hrvatska je, ipak, samo kap u svjetskome moru. Ali postoje i kapi koje mogu preliti čašu. Mala i lijepa zemlja smještena na granici kultura, vjera i civilizacija, kako je pisao veliki francuski povjesničar Jacques le Goff, ima ponder o kome mora najviše sama misliti. Zbog strateške važnosti može biti predmet različitih čežnja, a da sve i nisu prijateljske, što je povijest obilno dokazala. Nešto se o tome još kuha oko nas. Čudi što ljudi koji kormilare Hrvatskom kroz današnje Scile i Haribde ne vode dovoljno računa o nevremenu u kojemu plove; umjesto da se čvršće uhvate za isti štap, njih ne mogu ujediniti ni Putin ni Trump. Ciklone dolaze sa svih strana svijeta i u naše krajeve unose nemir: minimum mudrosti i odgovornosti vladara bio bi da se prestanu nadmetati tko je manje u pravu. Mogli bi, preraste li zlo u naopako, postati krivci što će Hrvatska, po koji put, plaćati tuđe račune.
Zoranu Milanoviću u drugom mandatu ponestaje goriva ili motivacije: u zemlji dijeli ordenje, a vani prima kaktuse. Andrej Plenković dogovara se sam sa sobom, najprije; to mu dobro ide
Ne propustite
FOTO Padat će kao iz kabla: Pogledajte ove karte, slijedi nam obilna kiša, evo kad počinje
Posljednji intervju pokojnog Dalibora Bruna za Večernji list: 'Mislio sam da su me zaboravili'
Procurili senzacionalni detalji o Schumacherovom stanju, evo gdje živi: 'Nije prikovan za krevet!'
Želite prijaviti greške?
Od diplomatskih laži do brutalne istine, više se i ne trudimo lagati
Bio je najsuperiorniji i najljepši od svih: glamur, brzina i tragični kraj
Zašto veliki i bogati, umjesto na oružje i rat, novac ne bi trošili na ugađanje građanima zemlje koju žele osvojiti?
Portugal je propao jer je imao previše zlata, a Hrvatska propada od drugačijeg 'viška'
Još iz kategorije
Trumpov nastup u Davosu bio je sramotan, ali pokazao je i da su megalomanija i agresija tek odraz političke nemoći
Zastrašujuće je da takav čelnik, koji se očito nije u stanju kontrolirati, u svakom trenutku može narediti nuklearni udar
Budimo Finci, iako smo Hrvati! U Europi ne postoje dva usporediva, a istodobno različitija predsjednika od Stubba i Milanovića
Ne hoda po svijetu i sramoti Hrvatsku? Kako parafrazirati predsjednikovu staru izjavu o J. Kosor
Europa je svjesna da je 'sretni vazal' Trumpova SAD-a
– Sada je prijeđeno toliko mnogo crvenih linija da imaš izbor između samopoštovanja... Biti sretni vazal jedna je stvar, biti jadan rob nešto sasvim drugo – rekao je De Wever u rečenici koju su citirali gotovo svi zapadni mediji. Na prvi pogled, zatim i na drugi i treći, ta izjava zvuči doista pesimistično, a i razotkriva kako Europa vidi samu sebe
Zašto Europa ne ponudi Trumpu Grenland u zamjenu za ozbiljna jamstva za Ukrajinu?
Panika je ovladala političarima u Davosu, koji muku muče kako se postaviti prema novonastaloj situaciji
Ako se sve svodi na dobru volju pojedinaca, zaista smo slučajna država
Kao i 2015. godine, kada su institucije bile nespremne na predvidiv dolazak izbjeglica iz Sirije, čini se da nitko nije očekivao da će Amerika 2025. početi deportirati hrvatske državljane
Ima trenutaka kad nije lako biti katolik, ali ovo nije jedan od njih
Trumpa nije nitko spomenuo, ali jasno je da na njega misle najviši američki katolički prelati
Od diplomatskih laži do brutalne istine, više se i ne trudimo lagati
Trump, ratovi i resursi – došao je trenutak da politika kaže istinu o sebi: teritorij i resursi oduvijek su bili pravi pokretači politike, a međunarodno pravo vrijedi samo dok to odgovara moćnima
Zašto veliki i bogati, umjesto na oružje i rat, novac ne bi trošili na ugađanje građanima zemlje koju žele osvojiti?
Kada bi Trump svakom Grenlanđaninu dao sto tisuća dolara, to bi bilo manje od jednog dana u vojnom proračunu
Kako smo zajedno sa župnicima uspjeli 'zamračiti' 155 milijuna eura
Hrvatski Caritas došao je na doista sjajnu ideju da potakne ljude da doslovce ne bace taj novac u otpad, nego da ga doniraju onima najpotrebitijima o kojima se skrbi Caritasova mreža
Trump u Davosu potvrdio da neće silom preuzeti Grenland. Zašto? Zato jer ne može!
Da je Trump samo najavio ponudu za kupnju Grenlanda, nitko ne bi bio šokiran. Takvi planovi stariji su od njega, a on je o njima govorio i u prvom mandatu. Takva ponuda sasvim je legitimna, kao što ju je legitimno i odbiti