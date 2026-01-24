VIDEO Ukrajinski SBU tvrdi kako su lani uništili ili onesposobili ruske sustave protuzračne

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) objavila je, uz prateću video snimku njihovih napada iz 2025. godine, kako su njezini napadi dugog dometa tijekom protekle godine "uništili ili onesposobili" ruske sustave protuzračne obrane ukupne vrijednosti od otprilike 4 milijarde dolara.



Među ruskim sustavima protuzračne obrane na popisu su sustavi protuzračne obrane S-300 , S-350 i S-400, kao i ruski protuzračni raketni sustavi BUK-M1 i BUK-M2 te Pancir-S1 i Pancir-S2, prema SBU-u. Ruski radarski izviđački i sustavi za navođenje također su pretrpjeli "ozbiljne gubitke", tvrdi SBU.