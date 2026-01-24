Naši Portali
RUSKA OBRANA RAZBIJENA

VIDEO Ukrajinski SBU tvrdi kako su lani uništili ili onesposobili ruske sustave protuzračne

Autor
Danijel Prerad
24.01.2026.
u 21:39

Napadi SBU-a usmjereni su i na druge aspekte ruske vojske - nekoliko proizvodnih hala uništeno je u velikoj tvornici dronova u Taganrogu nakon zajedničke operacije udara ukrajinske mornarice i SBU-a prošli tjedan.

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) objavila je, uz prateću video snimku njihovih napada iz 2025. godine,  kako su njezini napadi dugog dometa tijekom protekle godine "uništili ili onesposobili" ruske sustave protuzračne obrane ukupne vrijednosti od otprilike 4 milijarde dolara.

Među ruskim sustavima protuzračne obrane na popisu su   sustavi protuzračne obrane S-300 , S-350 i S-400, kao i ruski protuzračni raketni sustavi BUK-M1 i BUK-M2 te Pancir-S1 i Pancir-S2, prema SBU-u. Ruski radarski izviđački i sustavi za navođenje također su pretrpjeli "ozbiljne gubitke", tvrdi SBU.

Ključne riječi
Rusija Ukrajina dronovi SBU

