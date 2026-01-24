Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Trumpov nastup u Davosu bio je sramotan, ali pokazao je i da su megalomanija i agresija tek odraz političke nemoći

24.01.2026. u 12:40

Zastrašujuće je da takav čelnik, koji se očito nije u stanju kontrolirati, u svakom trenutku može narediti nuklearni udar

Američki predsjednik Donald Trump sada je i u Europi zablistao u punom sjaju. Govor kakav je u njegovu slučaju u posljednje vrijeme uobičajen u Sjedinjenim Državama – nepovezan, kaotičan, megalomanski, rasistički, prepun laži i teorija zavjere – Trump je sada održao i u Davosu, pred europskom i svjetskom publikom. Većina medija i promatrača najčešće ističe da je Trump Grenland najmanje četiri puta pobrkao s Islandom, no skoro sve što je izrekao u tom govoru, koji je trajao čak 72 minute, bilo je lažno i obmanjujuće. Širio je laži čak i o stvarima koje su lako provjerljive, poput vjetroturbina, tvrdeći da je Kina “pametna” jer proizvodi vjetroturbine i prodaje ih “budalama” po svijetu, dok u Kini nema instaliranih vjetroturbina. Istina je suprotna.

Ključne riječi
NATO Grenland Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Bljesak💞Oluja💞
Bljesak💞Oluja💞
12:52 24.01.2026.

Hihihi a eto vi ste puni moći 🤣🤣 Ma agens orange nije moj agens, ali reakcija leftardskih woke dalabu je neprocjenjiva! Uzdrmao im se svijet u kojem su pronašli svoje niše (woke,lgbt,zeleno,udruge za nebrojene "nepravde") i prijeti da im izbije apanaže iz dubokih džepova 😏

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!