Trumpov nastup u Davosu bio je sramotan, ali pokazao je i da su megalomanija i agresija tek odraz političke nemoći

Američki predsjednik Donald Trump sada je i u Europi zablistao u punom sjaju. Govor kakav je u njegovu slučaju u posljednje vrijeme uobičajen u Sjedinjenim Državama – nepovezan, kaotičan, megalomanski, rasistički, prepun laži i teorija zavjere – Trump je sada održao i u Davosu, pred europskom i svjetskom publikom. Većina medija i promatrača najčešće ističe da je Trump Grenland najmanje četiri puta pobrkao s Islandom, no skoro sve što je izrekao u tom govoru, koji je trajao čak 72 minute, bilo je lažno i obmanjujuće. Širio je laži čak i o stvarima koje su lako provjerljive, poput vjetroturbina, tvrdeći da je Kina “pametna” jer proizvodi vjetroturbine i prodaje ih “budalama” po svijetu, dok u Kini nema instaliranih vjetroturbina. Istina je suprotna.
Zastrašujuće je da takav čelnik, koji se očito nije u stanju kontrolirati, u svakom trenutku može narediti nuklearni udar
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Preokret nakon priče o Hrvatu koji je deportiran iz SAD-a: Institucije se digle na noge, evo što planiraju
VIDEO Kći Ive Sanadera direktorica je psihijatrijske poliklinike u Londonu, sad je gostovala na Sky Newsu
Želite prijaviti greške?
Od diplomatskih laži do brutalne istine, više se i ne trudimo lagati
Bio je najsuperiorniji i najljepši od svih: glamur, brzina i tragični kraj
Zašto veliki i bogati, umjesto na oružje i rat, novac ne bi trošili na ugađanje građanima zemlje koju žele osvojiti?
Portugal je propao jer je imao previše zlata, a Hrvatska propada od drugačijeg 'viška'
Još iz kategorije
Budimo Finci, iako smo Hrvati! U Europi ne postoje dva usporediva, a istodobno različitija predsjednika od Stubba i Milanovića
Ne hoda po svijetu i sramoti Hrvatsku? Kako parafrazirati predsjednikovu staru izjavu o J. Kosor
Europa je svjesna da je 'sretni vazal' Trumpova SAD-a
– Sada je prijeđeno toliko mnogo crvenih linija da imaš izbor između samopoštovanja... Biti sretni vazal jedna je stvar, biti jadan rob nešto sasvim drugo – rekao je De Wever u rečenici koju su citirali gotovo svi zapadni mediji. Na prvi pogled, zatim i na drugi i treći, ta izjava zvuči doista pesimistično, a i razotkriva kako Europa vidi samu sebe
Zašto Europa ne ponudi Trumpu Grenland u zamjenu za ozbiljna jamstva za Ukrajinu?
Panika je ovladala političarima u Davosu, koji muku muče kako se postaviti prema novonastaloj situaciji
Ako se sve svodi na dobru volju pojedinaca, zaista smo slučajna država
Kao i 2015. godine, kada su institucije bile nespremne na predvidiv dolazak izbjeglica iz Sirije, čini se da nitko nije očekivao da će Amerika 2025. početi deportirati hrvatske državljane
Ima trenutaka kad nije lako biti katolik, ali ovo nije jedan od njih
Trumpa nije nitko spomenuo, ali jasno je da na njega misle najviši američki katolički prelati
Od diplomatskih laži do brutalne istine, više se i ne trudimo lagati
Trump, ratovi i resursi – došao je trenutak da politika kaže istinu o sebi: teritorij i resursi oduvijek su bili pravi pokretači politike, a međunarodno pravo vrijedi samo dok to odgovara moćnima
Zašto veliki i bogati, umjesto na oružje i rat, novac ne bi trošili na ugađanje građanima zemlje koju žele osvojiti?
Kada bi Trump svakom Grenlanđaninu dao sto tisuća dolara, to bi bilo manje od jednog dana u vojnom proračunu
Kako smo zajedno sa župnicima uspjeli 'zamračiti' 155 milijuna eura
Hrvatski Caritas došao je na doista sjajnu ideju da potakne ljude da doslovce ne bace taj novac u otpad, nego da ga doniraju onima najpotrebitijima o kojima se skrbi Caritasova mreža
Trump u Davosu potvrdio da neće silom preuzeti Grenland. Zašto? Zato jer ne može!
Da je Trump samo najavio ponudu za kupnju Grenlanda, nitko ne bi bio šokiran. Takvi planovi stariji su od njega, a on je o njima govorio i u prvom mandatu. Takva ponuda sasvim je legitimna, kao što ju je legitimno i odbiti
Apaurinski Andrej i belgijski brat Bart o dilemi u Davosu
Kao pripadnik prve škole mišljenja. “Uz sve šumove u komunikacijskom kanalu, SAD su saveznik i prijatelj Europe i nitko među 27 članica Europske unije nije promijenio taj stav”, rekao je Plenković
Hihihi a eto vi ste puni moći 🤣🤣 Ma agens orange nije moj agens, ali reakcija leftardskih woke dalabu je neprocjenjiva! Uzdrmao im se svijet u kojem su pronašli svoje niše (woke,lgbt,zeleno,udruge za nebrojene "nepravde") i prijeti da im izbije apanaže iz dubokih džepova 😏