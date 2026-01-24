Trumpov nastup u Davosu bio je sramotan, ali pokazao je i da su megalomanija i agresija tek odraz političke nemoći

Američki predsjednik Donald Trump sada je i u Europi zablistao u punom sjaju. Govor kakav je u njegovu slučaju u posljednje vrijeme uobičajen u Sjedinjenim Državama – nepovezan, kaotičan, megalomanski, rasistički, prepun laži i teorija zavjere – Trump je sada održao i u Davosu, pred europskom i svjetskom publikom. Većina medija i promatrača najčešće ističe da je Trump Grenland najmanje četiri puta pobrkao s Islandom, no skoro sve što je izrekao u tom govoru, koji je trajao čak 72 minute, bilo je lažno i obmanjujuće. Širio je laži čak i o stvarima koje su lako provjerljive, poput vjetroturbina, tvrdeći da je Kina “pametna” jer proizvodi vjetroturbine i prodaje ih “budalama” po svijetu, dok u Kini nema instaliranih vjetroturbina. Istina je suprotna.