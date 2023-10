Novi napad na djelatnike Hitne: 'Pacijent je krenuo za nama, skinuo se u gaćice i prijetio. Zaletio se i udario me'

Kako je objavljeno na Facebook stranici Hitna uživo 194 koju vode djelatnici Hitne pomoći kraj Drniša se dogodio novi napad na njihove djelatnike. Podsjetimo, u petak je Facebook stranica Hitna uživo 194 izvijestila o napadu na djelatnika Hitne u Zagrebu. Naveli su da je jedna osoba dobila udarac šakom u glavu te joj je pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb.

"Novi NAPAD na naše kolege.

Ovaj put je napadnuta ekipa iz Drniša!

Danas oko 11 h izašli smo na intervenciju u selo Siverić kraj Drniša zbog pacijenta koji je nemiran, halucinira i ponekad agresivan po izjavi njegove supruge koja nas je pozvala. Dolaskom u kuću dok smo uzimali njegove podatke i anamnezu počela su prva ispitivanja pacijenta prema mlađem kolegi tehničaru i vrijeđanja.

Potom se okomio na doktoricu, ustao iz kreveta i također joj se unosio u lice i počeo psovati i prijetiti. Nakon toga je pogledao u mene i počeo me ispitivati što sam i tko sam. Nakon što mu nisam odgovorio, otvorio je vrata i rekao je da izlazimo iz kuće s tim da se sada fokusirao na mene, psovao i prijetio mi da će me zalijepiti od zid pri tome mi spominjući oca i majku. Doktorica mu je s razgovorom odvukla pažnju pa smo se svi skupa izvukli iz kuće s opremom. Naravno , pacijent je krenuo za nama, skinuo se u gaćice i psujući i opet prijeteći da će nas zaklati i ubiti s tim da me je sada napao odgurujući me iz dvorišta. Mi smo zvali policiju i dok policija nije došla nije prestajalo vrijeđanje i maltretiranje. Kad je policajac došao, zvao je asistenciju da nam dođe pomoći i dok je policajac išao u svoje auto po nešto, pacijent se zaletio prema meni psujući i udario me je po licu i slomio mi naočale. Policajac je odmah prišao i svladao ga. Nakon tog napada mi smo ga smjestili u naš auto i u pratnji policije odvezli na psihijatriju u OB Šibenik..", stoji u objavi.

Podsjetimo, zagrebačka policija potvrdila je da provodi istražne radnje povodom kaznene prijave koju je u petak podnio medicinski djelatnik koji je napadnut prilikom intervencije u Zagrebu. Tu je informaciju ranije u petak objavila Facebook stranica Hitna uživo 194, koju vode djelatnici Hitne pomoći. U objavi se navodi da je jedna osoba dobila udarac šakom u glavu te joj je pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb.

U petak u poslijepodnevnim satima uhićen je 50-godišnjak kojeg se dovodi u vezu s napadom, potvrdili su iz zagrebačke policije. Muškarac je pod nadzorom policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje.

