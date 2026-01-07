Studenti noć proveli u Macoli zbog snježne mećave: 'Sve smo shvatili kao avanturu'

Grupa od tridesetak studenata, članova Udruge ljubitelja skijanja Huljs, zapela je na području Macole tijekom povratka sa skijanja iz Austrije prema Dalmaciji zbog jakog snijega i bure. Riječ je o organiziranom trodnevnom skijanju koje je započelo u subotu, a povratak je uslijedio nakon skijanja u nedjelju, ponedjeljak i utorak. - Zapeli smo. Čekamo kombije da dođu po nas. Krenuli smo na skijalište u sklopu organiziranog trodnevnog skijanja, ispričala je Katarina Puljić, voditeljica skijaške grupe za 24sata.

Kako navodi, već u Zagrebu bilo je vidljivo da bi snijeg mogao uzrokovati probleme u prometu, no do Macole su još uspjeli doći bez poteškoća. - Do Macole smo još okej došli, a onda smo morali stati jer je sve bilo zatvoreno. Ujutro smo čekali nove informacije, ali ni tada promet za autobuse nije bio otvoren, rekla je Puljić.

Studenti su noć proveli u dijelu restorana, uz pomoć lokalnih ugostitelja. - Ugostitelji su nas pustili da spavamo unutra. Govorili su: ‘Nemojte ih dirati, to su djeca, studenti.’ U početku je bilo veselo, kasnije je umor učinio svoje, ali sada su svi dobro i kažu da bi opet sve ponovili, dodala je. Kombiji iz Dalmacije tijekom dana su krenuli po studente, a očekuje se da će se svi do večeri vratiti kućama.

Na Macoli su, međutim, zapeli i putnici iz više autobusa koji su prometovali prema Dalmaciji. Jedna putnica za 24sata ispričala je kako su iz Zagreba prema Zadru krenuli 6. siječnja, no ondje su proveli više od 24 sata. -Očajni smo i ljuti. Spavali smo u autobusima bez grijanja jer smještaja nema. Ima starijih ljudi, djece i studenata, a nitko nam ne govori što će biti dalje, kazala je. Dodaje kako se putnicima sugerira da se snađu sami, iako su karte uredno kupljene, dok su prometnice prema Svetom Roku i Gračacu i dalje zatvorene zbog velike količine snijega.