Nove neugodnosti za finsku premijerku, snimljena u klubu s muškarcem: 'Dvojici je sjedila u krilu'

Finska premijerka Sanna Marin (36) danas se ponovno našla na udaru kritika zbog još jedne snimke koja je procurila u javnost. Na toj snimci Marin, udana majka jednog djeteta, intimno pleše s muškarcem u noćnom klubu.

Snimka koja kruži društvenim mrežama prikazuje Marin u noćnom klubu malo nakon 2.30 ujutro 7. kolovoza s rukama oko muškarca za kojeg se ne čini da je njezin suprug Markus Räikkönen. Muškarac je držao ruke na leđima premijerke te svoje lice približavao njezinom vratu, navodi Daily Mail.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today. Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations. Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd

Snimka je procurila dan nakon što je Marin bila prisiljena zanijekati da konzumira drogu zbog video snimkama na kojima je bila na zabavi u kući, a netko u pozadini spominjao kokain. Marin je zanijekala da je učinila bilo što protuzakonito.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw