Procurile snimke zabave finske premijerke: Zastupnik ju je pozvao da se testira na droge

Finska premijerka Sanna Marin našla se na udaru kritika zbog novih video snimaka koje su se brzo proširile društvenim mrežama. Na njima, naime, premijerka tulumari s nekoliko finskih ličnosti, uključujući zastupnika Ilmarija Nurminena i voditelja Tinnija Wikströma.

Kako navode finski mediji, Marin je na snimci plesala s nekoliko prijatelja, a u pozadini se čulo kako netko spominje kokain.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw