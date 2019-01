Nove cijene: Plin za kućanstva poskupjet će od 1. travnja

Nakon ove plinske sezone, koja završava 31. ožujka, po svemu sudeći, poskupjet će plin za hrvatska kućanstva. Valja napomenuti da cijena prema važećim propisima ne smije rasti više od 10 posto jer je cijena za kućanstva još uvijek regulirana i tako će biti sve do travnja 2021. S obzirom na to da je prosječna potrošnja plina u kućanstvu iznosila oko 1060 kubika godišnje za kuću koja se grije i koristi toplu vodu, to bi značilo da će se trošak za plin jednog kućanstva povećati sa sadašnje 2872 kune godišnje na maksimalnih 3159 kuna godišnje, odnosno za 287 kuna.

U resornom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kazali su nam da kućanstva u Hrvatskoj plaćaju cijenu plina po 20 posto nižoj cijeni u prosjeku od tržišne cijene plina te da će se nakon ove plinske sezone, ovisno o cijenama na tržištu plina, formirati cijena plina za kućanstva. Iz Ministarstva zaštite okoliša poručili su i da se Zakonom o tržištu plina, koji je stupio na snagu u ožujku 2018., u skladu s mogućnostima direktive EU zadržala regulirana cijena plina za javnu uslugu u prijelaznom razdoblju od tri godine kako ne bi došlo do većih oscilacija u cijeni plina sukladno metodologiji koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija. Sukladno metodologiji, za razdoblje do 31. ožujka 2019., navode u Ministarstvu, osigurani su uvjeti u kojima će cijena za kućanstva za ovu plinsku godinu ostati nepromijenjena.

>>Cijelu priču pročitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista od srijede ili u našem e-izdanju

U sutrašnjem broju donosimo i sljedeće teme:

>>Tolušiću poljoprivredna mafija prijeti dvije godine

>>Mrsić predlaže: Prekid trudnoće do 12. tjedna, a bolnici koja odbije pobačaj kazna 500.000 kuna

>>Pirotehničari: U Hrvatskoj zarađuju 9000, a na Bliskom istoku 52000 kuna

>>Drama u Španjolskoj: Deset dana spašavaju dvogodišnjaka iz rupe duboke 110 metara