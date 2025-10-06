Nova zabrinjavajuća vijest stiže iz Njemačke; 60 posto dobavljača važne industrije dijeli otkaze

Više od 60 posto dobavljača njemačke automobilske industrije otpušta radnike zbog lošeg poslovanja na matičnom tržištu, a više od četvrtine njih namjerava preusmjeriti ulaganja u inozemstvo, pokazala je u ponedjeljak anketa udruge VDA. Gotovo polovina od 158 anketiranih tvrtki navodi da trenutno posluje loše ili vrlo loše, pokazalo je istraživanje VDA, a njih 59 posto ne očekuje promjene ni u budućnosti. Daleko je najveći problem tvrtkama "birokracija", koja predstavlja velik ili jako velik teret za njih 86 posto. Slijedi manjak radne snage na koju se požalilo njih 77 posto. Njih 65 posto navelo je američke carine.

U takvim uvjetima 80 posto anketiranih tvrtki namjerava odgoditi ulaganja, preusmjeriti ih u inozemstvo ili otkazati, pokazala je anketa. Preusmjeravanje kapitalne potrošnje u inozemstvo signaliziralo je njih 28 posto, za četiri postotna boda više nego u svibnju. Samo dva posto anketiranih poduzeća naznačilo je da ih planira povećati u matičnoj zemlji. Više od 60 posto dobavljača smanjuje broj zaposlenih, uz negativne prognoze za ulaganja i zapošljavanje u cijelom sektoru, zaključuje udruga.

"Uvjeti za poslovanje vidno se pogoršavaju pa kompanije trenutno iz dana u dan odustaju od proizvodnje u Njemačkoj i u Europi", zaključila je u priopćenju predsjednica VDA Hildegard Müller. Njemačka vlada i Europska komisija moraju odrediti "jasne prioritete" koji će poduprijeti konkurentnost industrije na međunarodnoj razini, dodala je Müller. "Pokušaji Europske unije da izolira proizvodno okruženje (od ostatka svijeta - op. ur.) pogrešan su put za izvozno orijentiranu automobilsku industriju i za radna mjesta u Njemačkoj", upozorila je čelnica njemačke udruge. Anketa je provedena između 1. i 22. rujna.