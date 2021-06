Nova studija o neobičnim elektromagnetskim izbojima: hoće li se moći predvidjeti potresi?

Što točno uzrokuje suptilne anomalije u podzemnim elektromagnetskim poljima koje se pojavljuju prije potresa, pitanje je kojim se bave mnogi znanstvenici u području seizmologije. Najnoviji pokušaj odgovora na pitanje što uzrokuje takve elektromagnetske izboje ponuđen je u studiji objavljenoj u Earth, Planets and Space.

Novo istraživanje pokazalo je da bi ta pojava mogla biti povezana s plinovima koji se nakupljaju prije potresa. Ako bi se rezultati ovog eksperimenta potvrdili budućim istraživanjima, to bi moglo označiti konačno otkrivanje metode predviđanja potresa, piše Science Alert.

"Kao rezultat ovog laboratorijskog eksperimenta, moglo bi biti moguće detektirati električni signal koji prati potres pomoću promatranja teluričke struje inducirane u vodiču, poput čelične vodovodne cijevi zakopane pod zemljom", poručuju autori studije.

Ova ideja upravo se testira na terenskim istraživanjima, dodaju znanstvenici.

Koliki je značaj ove studije upitali smo i poznatog hrvatskog seizmologa Krešimira Kuka, koji nam je kazao da nije detaljno proučavao studiju, ali da je ugrubo upoznat s njezinim nalazima.

- Osobno ne smatram da je to neko spektakularno otkriće. To treba još testirati i vidjeti je li to samo još jedan od brojnih eksperimenata. To je jedna od stvari koje se pokušavaju pratiti prije potresa, a radi se puno takvih pristupa. Mjeri se što god se može izmjeriti da bi se uočila nekakva pravilnost koja bi mogla ukazati na pojavu potresa - kaže Kuk, ali dodaje da iako ne smatra ovo otkriće spektakularnim, svakako nije niti bezvrijedno te da ostaje za vidjeti hoće li tu teoriju potvrditi druga istraživanja.