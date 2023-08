Što sve ljudi stavljaju u rektum: Svake godine zbog zaglavljenih predmeta tisuće zovu hitnu

Gotovo 4000 ljudi u Sjedinjenim Država bude svake godine hospitalizirano zbog stranih predmeta zaglavljenih u debelom crijevu (rektumu), pokazali su rezultati studije objavljene prošli mjesec u časopisu The American Journal of Emergency Medicine . Istraživači sa Sveučilišta Rochester u New Yorku analizirali su hitna izvješća od 2012. do 2021. godine. Studija, za koju tvrde da je prvi "nacionalno reprezentativni podatak" o stranim tijelima u rektumu za područje SAD-a, otkrila je čak 38.948 posjeta odjelu hitne pomoći zbog takvih slučajeva. Sve među osobama starijima od 15 godina. Istraživači su pretražili Nacionalni elektronički sustav nadzora ozljeda kako bi došli do podataka.

Sustav vodi evidenciju ozljeda povezanih s potrošačkim proizvodima, prema američkom Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Od prijavljenih slučajeva prosječna dob pacijenata koji su posjećivali hitnu pomoć bila je 43 godine. Gotovo 78% pacijenata bili su muškarci, a 40% njih je zahtijevalo hospitalizaciju. Više od polovice stranih tijela bili su seksualna pomagala, poput vibratora, analnih kuglica ili drugih igračaka. Ali bilo je tu i slučajeva s loptama, klikerima pa čak i lijekovima.

"Ovi podaci sugeriraju da postoje jasne spolne i dobne razlike u ishodima koje mogu imati anatomsku ili bihevioralnu osnovu'', napisali su autori studije, a prenosi New York Post .