Navečer je legla s prstenom i više ga nije mogla skinuti: 'Na kraju sam morala na hitnu!'

Nedavno je jedna žena na TikToku pokazala svoje mučno, višesatno iskustvo skidanja prstena koji joj je preko noći ostao na prstu, a koje je završilo odlaskom na Hitni prijam. U svojoj je snimci Briana P. iz New Yorka tako ispričala da je večer prije zaspala nakon noćnog izlaska, zbog čega nije skinula prsten sa srednjeg prsta. “Ovo nije tužna priča. Ovo je prava horor priča”, napisala je uz fotografiju prstena koji joj je na srednjem prstu zaustavio dotok krvi

“Ovaj se prsten doslovno nikada neće moći skinuti s prsta; svaki je savjet dobrodošao", dodala je uz video u kojem pokazuje i što je sve već isprobala; poput umakanja prsta u ledenu vodu, podizanja ruke iznad glave u pokušaju da smanji oteklinu, pa čak i omatanja sve većeg prsta koncem, kako bi prsten povukla i tako ga natjerala da klizne dolje...

“Za sve koji su pitali – ne, ništa ne djeluje i ovo je najgori dan u mom životu. Zbogom!” zaključila je, a ubrzo je ipak odlučila da je došlo vrijeme da potraži pomoć pa je otišla svom obiteljskom liječniku, no ni on nije imao ništa više sreće ni ideja od nje.

Konačno je, otkriva, otišla do obližnje bolnice na prijam hitne pomoći i tek tada se riješila komada metala. "Ja sam slobodna jeeeeeee!" piše autorica videa pokraj snimke svoje ruke bez nakita. “Kako ti se to dogodilo? Ja svaku noć spavam s prstenjem..., pitala se jedna djevojka u komentarima. “Ja također spavam s prstenjem već više od desetljeća i to mi se nikada nije dogodilo. Je li to uobičajeno?" pitali su drugi, a Briana je odgovorila da vjerojatno nije baš normalno i uobičajeno, no da ona nikada prije nije legla u krevet prije nego što je skinula prsten, prenosi NY Times.

"To se događa zbog dehidracije", dobacio je jedan korisnik. "Učiš dok si živ", dodao je, a drugi je svima savjetovao da u takvoj situaciji odu u zlatarnu. "Ja radim u jednoj i puno puta sam doživio da žene dolaze s prstenom zaglavljenim na prstu, a mi ga onda režemo! I to besplatno”, istaknuo je. “Isto se i meni dogodilo i morala sam otići do vatrogasaca da ga skinu Od tada više ne nosim prstenje”, otkrila je jedna korisnica. "Uh, očito mi prstenje treba biti barem za broj veće...", dodala je autorica.

Žena ispričala: ‘Bivši dečko mi je poslao račun s ukupnim troškovima nakon što sam ga ostavila!’