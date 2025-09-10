Nova zastrašujuća snimka: Otkriveno kako je poginula djevojka u Crnoj Gori, počela je vikati...

- Halo, hoću nazad! Molim vas, hoću nazad, ovo je previše strašno - vikala je Tijana iz Novog sada koja je u svibnju ove godine izgubila život prilikom parasailing vožnje u Budvi. Redakcija Blica došla je u posjed originalne snimke koja je nastala 28. svibnja ove godine u Crnoj Gori. Uznemirujuća snimka traje dvije minute i 43 sekunde i dokazuje, kako piše Blic, da si djevojka nije htjela oduzeti život što su mnogi tvrdili i pomislili već je molila za pomoć prije nego što je otkopčala sigurnosne pojaseve, vjerojatno u napadu panike.

- Joj, što je ovo?! Hoću nazad! Kako mi je ovo strašno - vikala je djevojka i mahala u pravcu kamere te je pokušavala dozvati muškarce sa glisera koji je vukao padobran. Djevojka se raskopčala i pokušala se rukama držati za sjedište na kojem je bila, no konopac joj je iskliznuo iz ruke i ona je pala.

- Radi se o nesretnom slučaju čiji je ishod sada svima poznat. Na moju veliku žalost došlo je do ogromne tragedije. Ne smijem da dajem nikakve izjave, nalazim se i sam pod istragom tužitelja. Ono što mogu da vam otkrijem jeste da je sigurno riječ o nesretnom slučaju. Ona nije pokazivala nikakav strah od letenja, prošla je obuku, nakon koje je uslijedila tragedija. Ne znam točno što se dogodilo, originalnu snimku je odnijela policija tako da ja ne znam što je ona govorila neposredno prije pada - poručio je tada za Blic vlasnik parasailing agencije. Tijani je jedan mladić prišao u Budvi i ponudio joj besplatnu parasailing vožnju, a ona je zauzvrat trebala snimiti reklamni spot za tu agenciju.