Nova smrt na cestama: U frontalnom sudaru poginuo muškarac

U prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć, 28. studenoga, oko 19:20 sati na državnoj cesti D-8 u blizini Zračne luke „Ruđer Bošović“ u Konavlima jedna je osoba smrtno stradala, a jedna zadobila lakše tjelesne ozljede. Do prometne nesreće je došlo kada je 48-godišnji vozač osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka, koji se kretao iz smjera Konavala u smjeru Dubrovnika, prešao na suprotnu kolničku traku i prednjim lijevim djelom vozila udario u prednji lijevi dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka, kojim je iz suprotno pravca upravljao 72-godišnjak, i koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.



Vozač koji je izazvao prometnu nesreću zadobio je lakše tjelesne ozljede, a alkotestiranjem je utvrđeno da je u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola od 2,87 g/kg. Za vrijeme trajanja očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, promet na ovom dijelu magistrale bo je zatvoren za sav promet i odvijao se alternativnim pravcima, a za promet je otvoren u 22:45 sati.



Tijelo preminulog 72-godišnjaka je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom 48-gdišnji vozač je uhićen i doveden u prostorije policije gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega će nad njim biti provedeno kriminalističko istraživanje.

