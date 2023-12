Nova promjena vremena: Stvari će znatno zakomplicirati Genovska ciklona

Dio Hrvatske probudio se uz maglu, ali i niske temperature. Na Maksimiru je u 8 sati izmjereno -4,2 stupnja, u Daruvaru -4,6. U Varaždinu i Gospiću -5,9. U nastavku dana više manje svugdje će biti djelomice i pretežno sunčano. Navečer na sjevernom Jadranu više oblaka i ponegdje malo kiše. Vjetar uglavnom slab, još ujutro na Jadranu umjerena bura. "Najviša dnevna temperatura većinom od 0 do 5 na kopnu te od 9 do 13 °C na obali i otocima", navodni DHMZ u današnjoj vremenskoj prognozi.

Uglavnom oblačno i sutra u prvom dijelu dana. Malo kiše past će uglavnom na sjevernom Jadranu, a snijeg u gorskoj Hrvatskoj te na zapadu središnjih krajeva. Najniža temperatura zraka od - 4 do 0, na moru od 2 do 7 °C. Najviša dnevna od 0 do 4, a duž obale i na otocima između 7 i 12 °C. Idući tjedan mijenja se vrijeme, bit će sve toplije. Meteorolozi N1 Televizije objašnjavaju kako se nad Sredozemnim morem formira Genovska ciklona. Manja količina nestabilnog oceanskog zrak prodire nad europsko kopno, zaobliazi Alpe sa zapada te nad Sredozemnim morem dolazi do formiranja Genovske ciklone. Razvoj sinoptičke situacije ukazuje na brz i intenzivan razvoj ciklone nad Genovskim zaljevom i njeno spuštanje po zapadnoj obali Apeninskog poluotoka prema obali Afrike.

"Genovska ciklona djelovat će na vrijeme u našim krajevima prvu polovinu idućeg tjedna. Premještanje ciklone pratiti će porast temperature zraka i obilne oborine osobito na Jadranu i u planinama zaobalja. Vjetar će mijenjati smjer i brzinu, tako da će jako oštro i jugo skrenut na sjevernom Jadranu na buru i tramuntanu", navode.

I metogrami DHMZ-a predviđaju sve toplije vrijeme. U Zagrebu će temperature početkom idućeg tjedna ići do 9 stupnjeva, u Rijeci 13, a u Splitu u četvrtak 16 stupnjeva.